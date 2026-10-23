ترامب: قد ننفذ عملية أخرى ضد إيران... مسؤول أميركي لا يستبعد مهاجمتها نهاية الأسبوع

قال الرئيس الأميركي إنه "قد ننفذ عملية أخرى ضد إيران"، فيما لا يستبعد باراك استئناف الحرب عليها نهاية هذا الأسبوع.

رجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب استئناف الحرب على إيران، حيث قال في تصريحات له مساء، الجمعة، إنه "قد ننفذ عملية أخرى ضد إيران".

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وهدد قائلا "قد ننفذ جولة أخرى محدودة من عملية ’الغضب الملحمي’ أو تتوصل إيران إلى اتفاق معنا". مضيفا "هزمنا إيران عسكريا وماليا ونعمل على ضمان ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا".

فيما قال الموفد الأميركي توم باراك، الجمعة، إنه لا يستبعد أن تشن الولايات المتحدة هجوما على إيران آخر الأسبوع الجاري، في ظل تصاعد التهديدات من واشنطن وإسرائيل.

وقال باراك، الذي يشغل منصب السفير الأميركي في تركيا والمكلف متابعة الملف السوريّ، في مقابلة مع برنامج بثّ على الإنترنت "هل يمكن أن تقع ضربة آخر هذا الأسبوع؟ بالتأكيد". ولا يتولى باراك أي ملفّ متصل مباشرة بإيران.

وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "واضح جدا. إنه منفتح ومستعد للتوصل إلى اتفاق، وقد جلسنا إلى طاولة المفاوضات لأشهر طويلة".

وسئل ترامب عما صرح به باراك، فقلل من أهميته.

وقال للصحافيين في فلوريدا "هل كان هذا سفيري؟ إنه رجل يتمتع بنفوذ كبير على ما أظن. إذا كان الأمر على هذا النحو، فأنا لا أعرف شيئا عنه".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يخوض انتخابات الثلاثاء، توعد مرارا في الأيام الماضية بإسقاط الحكم في إيران.

وأبدى ترامب استعدادا لاستئناف الحرب على إيران من جديد، بعد تعثر المسار الدبلوماسي، رغم أنه أعلن في وقت سابق أن ذلك لن يحدث قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وفي تصريح يتناقض مع موقف نتنياهو، أوضح باراك أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى إسقاط النظام الإيراني.

وقال باراك مخاطبا الإيرانيين "إذا استمررتم في تهديد العالم وحلفائنا ومنطقة الخليج، فستكون هناك عواقب. لكن هذه العواقب لن تتمثل في تغيير النظام".

وأضاف "لقد صرّحت الولايات المتحدة على لسان رئيسها بأنها غير معنية بتغيير النظام"، لافتا إلى أن "المشكلة في ما يتعلق بتغيير النظام هي دائما: ما السيناريو الذي سيلي ذلك؟".