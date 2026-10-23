موجز أنباء العالم الجمعة

هجوم مسلح بكنيسة في الأردن، وعملية قرب الخليل عن مقتل جنديين إسرائيليين واستشهاد منفذيها، بالإضافة إلى مواجهات وأحداث وتطورات في فرنسا وتركيا وأوكرانيا ودول عديدة؛ في ما يلي موجز لأبرز أنباء العالم الجمعة:

من مكان وقوع الهجوم على كنيسة الكرك بالأردن (Gettyimages)

قُتل 6 أشخاص على الأقل في هجوم مسلح داخل كنيسة في محافظة الكرك الواقعة إلى الجنوب من العاصمة الأردنية عمان؛ وفق ما أفادت مديرية الأمن العام الأردني.

الضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده وإصابة 3 آخرين في عملية أسفرت عن استشهاد منفذيها قرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه يجري الإعداد لعملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية تشمل إجبار سكان من الخليل على النزوح، عقب العملية.

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أنه أمر بهدم مبانٍ قريبة من موقع عملية إطلاق النار.

الصين

قضى 16 شخصا وأصيب 46 آخرون جراء زلزال بقوة سبع درجات ضرب منطقة التيبت النائية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" فجرا نقلا عن مسؤولين محليين.

النفط/ الديزل

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، إذ لامس سعر برميل خام برنت 115 دولارا على خلفية الهجمات المتكررة التي يشنها الحوثيون في اليمن على السعودية والمخاوف من تصعيد جديد بين واشنطن وطهران.

تتجه ناقلة تحمل شحنة ديزل من روسيا إلى الولايات المتحدة، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقا في هذا الصدد مع نظيره فلاديمير بوتين في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر؛ وفق بيانات شركة "كبلر" لتتبّع حركة الملاحة البحرية.

فرنسا

بعد أكثر من شهر على بدء الأزمة في فرنسا، يستقبل الرئيس إيمانويل ماكرون المنظمات الطلابية لأول مرة منذ انطلاق الاحتجاجات، كما يلتقي القوى الأمنية، عشية يوم تعبئة جديد سيحاط بتدابير أمنية صارمة لتفادي التجاوزات.

أطلق رجل النار صباحا على طريق في مدينتي تراب ولا فيرير المتجاورتين في ضواحي باريس، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين؛ وفقا لمصادر في الشرطة الفرنسية.

إلى ذلك، تضرب العاصفة "أوستن"، وهي أول عاصفة خريفية لهذا العام، شمال غرب فرنسا الجمعة وصولا إلى منطقة باريس، ما دفع السلطات لإعلان حال التأهب البرتقالي في 23 مقاطعة بسبب الرياح، فيما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 288 ألف منزل صباحا.

روسيا/ أوكرانيا

صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، بأن "من المقرر" إجراء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، بوساطة أميركية، في تشرين الثاني/ نوفمبر في أبو ظبي بدولة الإمارات.

قالت أوكرانيا إنها لا تزال تواجه مشكلات في نظام "ستارشيلد" للاتصالات المخصص للاستخدامات العسكرية غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك أعاد تفعيل الخدمة.

أعلنت الشرطة الأوكرانية توقيف مراهقة تبلغ 17 عاما للاشتباه في تسميمها جنودا أوكرانيين لحساب روسيا، ما أدى إلى مقتل عسكريين اثنين.

تركيا

بدأ وزراء خارجية ثماني دول أوروبية وشرق أوسطية اجتماعا في إسطنبول الجمعة، في صيغة غير مسبوقة، لإجراء محادثات حول مضيق هرمز والأزمات في المنطقة.

وفي سياق منفصل، أودى انفجار في منجم للفحم في شمال غرب تركيا بعاملين وأصاب خمسة آخرين، فيما بقي عامل محاصرا، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن السلطات المحلية.

رومانيا

أطلقت رومانيا عملية إنقاذ بعدما أرسلت سفينة نداء استغاثة، في أحدث واقعة ضمن سلسلة حوادث في البحر الأسود، حيث أصابت مسيّرات يُشتبه بأنها روسية عددا من السفن قبالة رومانيا وبلغاريا.

الصين/ أميركا

اتهمت بكين واشنطن بتقويض التعاون العلمي، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن عشرات الجامعات الأميركية قطعت علاقاتها مع مؤسسات أجنبية بعضها في الصين، متذرعة بمخاطر أمنية.

الإمارات

كشفت السلطات الإماراتية عن تلوث بحري على سواحلها ناتج عن تسرّب نفطي من ناقلة، وامتدّ إلى إمارة أم القيوين التي أُغلِقت شواطئها مؤقتا، علما أن سفنا عدة في المنطقة تعرّضت لهجمات في الأسابيع الأخيرة.

الكوريتان الجنوبية والشمالية

اقترحت كوريا الجنوبية على كوريا الشمالية إجراء محادثات عسكرية بشأن مسار خط ترسيم الحدود في وسط المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بينهما، بعد حوادث خطيرة عديدة؛ وفق ما أعلنت وزارة الدفاع.

النمسا

طردت النمسا أربعة دبلوماسيين روس لاتهامها بالقيام بـ"أنشطة تتنافى" مع وضعهم؛ على ما أعلنت وزارة الخارجية.

الإكوادور

أفاد مسؤولون في هيئة السجون بالإكوادور، بأن ثمانية أشخاص قُتلوا وأصيب عشرة آخرون خلال أعمال شغب اندلعت في سجنين.

تايوان

أُغلقت معظم المتاجر والمدارس أبوابها في جميع أنحاء تايوان مع اقتراب الإعصار تشامبي من الجزيرة، حيث أجبرت العاصفة القوية مئات الأشخاص على مغادرة منازلهم إلى أماكن أكثر أمانا.