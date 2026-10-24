اشتباكات دامية في جنوب إثيوبيا تدفع الآلاف لعبور الحدود

مواجهات بين قوات إقليمي الصومال وأوروميا في مدينة مويالي الحدودية مع كينيا، وسط تقارير عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وفرار نحو 10 آلاف من مناطق القتال.

قُتل ستة أشخاص على الأقل خلال اشتباكات اندلعت بين قوات إقليمي الصومال وأوروميا في جنوب إثيوبيا، على خلفية نزاع حدودي، فيما أفادت تقارير بفرار آلاف السكان إلى كينيا المجاورة.

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وبحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس"، السبت، اندلعت المواجهات في مدينة مويالي الواقعة قرب الحدود الكينية، الثلاثاء، بعدما رُفع علم إقليم الصومال في المدينة التي تخضع لإدارة مشتركة بين الإقليمين الإثيوبيين.

وأفادت منظمة "أكليد" لرصد النزاعات بأن الاشتباكات أسفرت عن مقتل فتاة تبلغ 13 عامًا، إضافة إلى خمسة أشخاص آخرين على الأقل.

وقال أحد سكان المدينة، ويدعى واكو غانالي، لفرانس برس إن مقاتلين من إقليم الصومال يطلقون نيرانًا كثيفة من مبانٍ كبيرة داخل المدينة، فيما ترد عليهم قوات أوروميا.

وتحدث أحد سكان المنطقة، حسين هالكينو، عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين خلال المواجهات. وأفادت الوكالة بأن دوي إطلاق النار كان مسموعًا أثناء اتصالها بالشاهدين، لكنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من حصيلة الضحايا.

وفيما تتواصل المواجهات، قال مالك عدان، العامل في الصليب الأحمر في كينيا، لمحطة "إن تي في" المحلية، الجمعة، إن ما لا يقل عن 10 آلاف شخص فروا من القتال وعبروا الحدود إلى الأراضي الكينية.

ولم يصدر، حتى موعد نشر تقرير "فرانس برس"، تعليق من الحكومة الفدرالية الإثيوبية برئاسة آبي أحمد بشأن الاشتباكات.

وتشهد إثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 130 مليون نسمة، نزاعات مسلحة متعددة، بينها خلافات حدودية بين الأقاليم تعود جذورها إلى التقسيم الإداري الذي أُقر عام 1991.

وتخوض الحكومة الفيدرالية منذ سنوات مواجهات مع حركات متمردة في إقليمي أوروميا وأمهرة، فيما تجدد القتال في إقليم تيغراي شمال البلاد بعد فترة من التوتر، رغم انتهاء الحرب الواسعة التي شهدها الإقليم بين عامي 2020 و2022.

وتتزامن هذه الاضطرابات الداخلية مع تصاعد التوتر الدبلوماسي بين إثيوبيا وإريتريا، ما يثير مخاوف من اندلاع مواجهة جديدة في منطقة القرن الإفريقي.