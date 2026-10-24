ترامب: نفكر في شن هجوم على إيران وربما يحدث ذلك الأحد

جدد ترامب تهديداته باستئناف الحرب على إيران، حيث قال "نفكر في شن هجوم على إيرام وربما يحدث ذلك (الأحد)".، مضيفا "هناك احتمال أن نشن هجوما واحتمال آخر أن نتوصل معها إلى اتفاق كبير وجيد".

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إيران مجددا باستئناف الحرب عليها، حيث قال "نفكر في شن هجوم على إيران وربما يحدث ذلك (الأحد)"، قبل أن يستدرك قائلا "لكنني لن أكشف عن موعد أي عملية عسكرية محتملة".

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وأضاف "هناك احتمال أن نشن هجوما على إيران، واحتمال آخر أن نتوصل معها إلى اتفاق كبير وجيد".

وأشار ترامب إلى أنه "لست متأكدا مما إذا كانت إيران ستبرم اتفاقا، لكننا سننتصر في كلتا الحالتين"، مضيفا "تعاملت مع إيران بفاعلية كبيرة وقد أضطر إلى إنهاء المهمة أو ربما يتوصل الإيرانيون إلى اتفاق".

وتابع "نخرج كميات من النفط من مضيق هرمز أكثر بكثير من الكميات التي كانت تخرج قبل بدء الحرب".

واعتبر ترامب أن "جيشنا قام بعمل رائع وإيران لم يعد لديها طائرات مقاتلة، وجميعها باتت مدمرة على مدرجاتهم".