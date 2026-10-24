موجز أنباء العالم السبت

الاحتلال الإسرائيلي يعزز قواته في الخليل ويأمر 250 عائلة بالمغادرة، في حين يتواصل التصعيد بين السعودية والحوثيين، كذلك توعدت طهران السفن الأميركية في حال دخولها مياه الخليج، وسط تحذيرات أميركية من استهداف إيران لأميركيين في الخليج وخارجه.

الاحتلال يغلق كافة مداخل الخليل ومخارجها خلال عملية عسكرية أمر بها نتنياهو، 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 (Getty Images)

أمر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشن عملية عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على عملية فلسطينية أودت بحياة جنديين إسرائيليين وأدت إلى إصابة 3 آخرين على الأقل، وأسفرت العملية العسكرية للاحتلال حتى الآن عن إصدار أوامر بمغادرة 250 عائلة فلسطينية منازلها في الخليل. كذلك يضم الموجز أحدث تطورات التصعيد بين السعودية واليمن، وإيران والولايات المتحدة، والحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن آخر مستجدات الهجوم على كنيسة في الكرك بالمملكة الأردنية، إلى جانب أنباء أخر من مختلف أنحاء العالم

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فلسطين

أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 250 عائلة بالمغادرة، بعضهم خلال الليل، خلال اقتحامه مدينة الخليل.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، إن "مفاجأة كبيرة" تنتظر السلطة الفلسطينية، وذلك بعدما أمر بشن العملية العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.

من جهتها، طالبت السلطة الفلسطينية بممارسة ضغوط دولية على إسرائيل لحماية الفلسطينيين من "التهجير القسري والتدمير... وما يرافق ذلك من جرائم واعتداءات تستهدف المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم".

التصعيد السعودي الحوثي

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه مدينتي الطائف وينبع في غرب المملكة.

وجاء ذلك بعدما أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض.

ورفع الدفاع المدني السعودي إنذارا لـ"التحذير من خطر" بعد دقائق من إطلاقه لسكان محافظات جدة والطائف وينبع ومنطقة مكّة المكرّمة.

في المقابل، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بمقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارة سعودية على صنعاء، مشيرة إلى أن "الحصيلة أولية"، كما لفتت إلى غارات سعودية على مدينة المخا الساحلية.

الحرب على إيران

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الإيرانية، علي عبداللهي، أن إيران لن تسمح للسفن الحربية الأميركية "تحت أي ظرف كان" بدخول مياه الخليج.

وفي شأن آخر، من المقرر أن يلتقي الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو الأسبوع المقبل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وحذّر رئيس الاستخبارات الوطنية الأميركية، جاي كلايتون، من أن إيران "كثّفت" جهودها لاستهداف أميركيين في الخليج وخارجه.

الاعتداء على كنيسة الكرك في الأردن

ارتفع عدد القتلى جراء الاعتداء على كنيسة في محافظة الكرك جنوب عمّان الجمعة إلى ثمانية، وفق حصيلة جديدة أعلنها وزير الصحة، إبراهيم البدور.

احتجاجات فرنسا

تشهد عدة مناطق فرنسية احتجاجات جديدة ضد غلاء المعيشة، وسط انتشار أمني مكثف، على وقع مخاوف من أن تتخللها أعمال عنف ونهب على غرار تلك التي هزت البلاد في تظاهرات 17 تشرين الثاني/ أكتوبر.

واعتقلت الشرطة الفرنسية اليوم 135 شخصا وصادرت أسلحة متنوعة، في إطار انتشارها لتأمين التظاهرات، وفق ما أفاد وزير الداخلية، لوران نونيز.

وفي سياق مختلف، يعقد حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في فرنسا مؤتمرا اليوم، السبت، عشية أول تجمع انتخابي لمرشحته مارين لوبن، التي تتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/ أبريل.

وفي خبر آخر، أعلن محققون فرنسيون مختصون بمكافحة الإرهاب تمديد احتجاز رجل؛ يُشتبه في إطلاقه النار في ضواحي باريس الجمعة، الأمر الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة في "هجوم إرهابي" قالت السلطات إن دوافعه عنصرية.

الحرب الروسية الأوكرانية

أفادت السلطات الروسية بأن ضربة أوكرانية تسببت بانقطاع المياه والكهرباء في شبه جزيرة القرم، لافتة أيضا الى وقوع "هجوم واسع النطاق" بطائرات مسيّرة في جنوب شرقي روسيا.

وفي المقابل، أعلنت أوكرانيا استعادة "اتصال مستقر" بخدمة "ستارلينك" التابعة لشركة "سبايس إكس" التي تتسم بأهمية كبيرة لجيشها، بعد أيام من تقييد سرعة الاتصال بها على وقع توترات مع واشنطن.

تظاهرات في ألبانيا

خرجت تظاهرات في العاصمة الألبانية، تيرانا، للتنديد بتردّي ظروف الدراسة والفساد، وللمطالبة باستقالة رئيس الوزراء، إيدي راما، بعد أسبوع شهد أعمال عنف أعقبها هدوء نسبي.

إيطاليا

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية عودة خمسة ناشطين إيطاليين إلى البلاد، بعدما كانت احتجزتهم القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

الصين

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عاد إلى بلاده بعد زيارة استغرقت يوما واحدا لمدينة داندونغ الصينية الواقعة على الحدود.

إثيوبيا

لقي عدة أشخاص مصرعهم خلال اشتباكات اندلعت مؤخرا بين قوات إقليم الصومال وإقليم أوروميا في جنوبي إثيوبيا على خلفية نزاعات حدودية، بحسب ما أفادت مصادر وكالة فرانس برس السبت.

الفيليبين

قُتل أربعة طيارين عند اصطدام طائرتين عسكريتين في الجو خلال تدريب في قاعدة جوية في الفيليبين، وفق ما أعلن سلاح الجو.

تايوان

تعمل فرق الطوارئ لإعادة التيار الكهربائي إلى عشرات آلاف المنازل في تايوان، بعدما ضرب الإعصار "تشامبي" العنيف الجزيرة.

لقاح فيروس "إيبولا"

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، البدء بأول تجربة سريرية للقاح ضد فيروس "إيبولا" لمواجهة التفشي الذي تشهده جمهورية الكونغو الديموقراطية.

إندونيسيا

أعلنت إندونيسيا خفض صادراتها من الغاز الطبيعي إلى سنغافورة لإعطاء الأولوية للطلب المحلي، بحسب ما أفاد مسؤول، في وقت تشهد العلاقات بين البلدين توترا بسبب التلوث الجوي الناجم عن حرائق الغابات في إندونيسيا.

الأرجنتين

أُجلي أكثر من ألفي شخص في شمال شرقي الأرجنتين هذا الأسبوع بسبب فيضانات ناجمة عن ظاهرة "إل نينيو" المناخية، أودت بحياة شخصين خلال عطلة نهاية الأسبوع.