تقرير: نتنياهو طلب دعما علنيا إضافيا من ترامب... البيت الأبيض يرى ذلك "مؤشر يأس"

نتنياهو كثف اتصالاته بترامب للضغط من أجل الحصول على دعم علني إضافي لتعزيز موقفه قبل انتخابات الكنيست، وسط استطلاعات تظهر تراجعه، وهو ما عدّه البيت الأبيض "علامة على اليأس" ومؤشرا لتأخره بالسباق الانتخابي.

لوحة إعلانية انتخابية تحمل صورتَي نتنياهو وترامب، مع شعار يقول: "الرئيس ترامب: صوّتوا لنتنياهو! معه فقط سنُكمل المهمة"، رمات غان، 20 أكتوبر (Getty Images)

طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال الأيام الماضية، إظهار مزيد من الدعم العلني له قبيل انتخابات الكنيست، المقررة الثلاثاء المقبل، فيما رأى البيت الأبيض في ذلك "علامة على اليأس".

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي، الأحد، عن مصدرين أميركي وإسرائيلي وصفهما بالمطّلعين، في تقرير، أن نتنياهو كثف اتصالاته بترامب مع اقتراب موعد الانتخابات، في ظل استطلاعات رأي تظهر صعوبة حصول معسكره على الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومة.

وقال المصدر الأميركي إن البيت الأبيض يعدّ ضغط نتنياهو المكثف للحصول على دعم إضافي من ترامب "علامة على اليأس"، ومؤشرا على أنه يعتقد أنه "متأخر في السباق الانتخابي"، بحسب ما أورد "أكسيوس".

ولفت التقرير إلى أن نتنياهو تحدّث مع ترامب مرتين خلال الأيام الثلاثة الماضية، وطلب منه تعزيز موقفه الذي أعلنه الأسبوع الماضي عبر منصة "تروث سوشيال"، دعما له.

وأضاف الموقع أن نتنياهو اقترح صياغات يمكن استخدامها في تصريحات دعم إضافية، دون ذكرها.

كما نقل عن مصدر إسرائيلي مطلع، لم يسمه، قوله إن نتنياهو اقترح أن يجري ترامب اتصالات مع صحفيين إسرائيليين للتعبير عن مزيد من التأييد له.

ونفت الناطقة باسم حزب "الليكود"، نيتا مولخو، أن يكون نتنياهو قد طلب من ترامب دعم حملته خلال الأيام الأخيرة أو قبل إعلان الرئيس الأميركي تأييده له.

وأعلن ترامب، الأحد الماضي، تأييده العلني لنتنياهو، بعد أسابيع من التردد، وذهب إلى حد الإشارة إلى أن خسارته قد تكون لها تداعيات على العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وسبق لترامب أن قال في مقابلة مع شبكة "نيوزماكس" الأميركية قبل أسبوعين، إن أشخاصا في إسرائيل طلبوا منه التدخل دعما لنتنياهو.

وترتبط علاقة ترامب ونتنياهو بتعاون سياسي وأمني وثيق.

وأشار "أكسيوس" إلى أن ترامب لم يسبق له العمل مع رئيس حكومة إسرائيلية غير نتنياهو، كما أنه لا يعرف شخصيا المرشحين الآخرين بالدرجة نفسها.

ويأتي طلب نتنياهو مزيدا من الدعم الأميركي في وقت أظهرت الاستطلاعات النهائية التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية كبرى، الجمعة الماضي، أن معسكره بعيد عن الأغلبية المطلوبة في الكنيست.

حسابات أميركية لما بعد الانتخابات

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله إن تأييد ترامب لنتنياهو يمثل، من وجهة نظر واشنطن، مكسبا في الحالتين.

وذكر أنه إذا فاز نتنياهو أو بقي في السلطة رئيسا لحكومة انتقالية، فقد ينسب ترامب لنفسه الفضل في إنقاذه سياسيا، ويستخدم ذلك للضغط عليه في ملفات مستقبلية.

أما إذا خسر نتنياهو وشكّل خصومه حكومة، فإن القيادة الإسرائيلية الجديدة ستظل، وفق المسؤول، حريصة على الحفاظ على علاقات جيدة مع ترامب، ما يقلل من كلفة دعمه العلني لمنافسهم.