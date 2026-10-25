صربيا: الحزب الحاكم يقر بخسارة الانتخابات أمام قائمة تدعمها الحركة الطلابية

أقرّ الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بخسارة حزبه الانتخابات التشريعية المبكرة، استنادا إلى نتائج أولية أظهرت تقدّم قائمة يدعمها الطلاب، بعد احتجاجات استمرت نحو عامين إثر انهيار سقف محطة قطارات عام 2024، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا.

أعلن الرئيس ألكسندر فوتشيتش الأحد أن الحزب الحاكم في صربيا خسر الانتخابات التشريعية المبكرة، استنادا إلى نتائج أولية أظهرت تقدما قويا لحركة احتجاجية يدعمها الطلاب.

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وقال فوتشيتش لأنصاره في مقر حزبه في بلغراد: "بناء على عيّنة، من الواضح أننا خسرنا هذه الانتخابات".

وتتوج هذه الانتخابات المبكرة احتجاجات قادها الطلاب على مدى نحو عامين، اندلعت في أعقاب انهيار سقف في محطة قطارات "نوفي ساد" عام 2024، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها فوتشيتش، الأحد، بمقر الحزب التقدمي الصربي في العاصمة بلغراد، عقب انتهاء عملية التصويت عند الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.

وقال فوتشيتش إنهم لا يملكون بعد النتائج الرسمية للانتخابات، ولكنه أضاف أنه بحسب "البيانات المؤكدة التي بحوزتنا، خسرنا هذه الانتخابات. فازت قائمة الطلاب، وسيكون لديها عدد نواب في البرلمان يفوق عدد نوابنا".

وقال: "أردت أن أخرج وأقول ذلك مبكرا حتى لا تنتظروا طويلا. سنقوم بما يقع على عاتقنا من موقع المعارضة، وسنواصل النضال".

وأدلى أكثر من 6.4 ملايين ناخب مسجل في صربيا بأصواتهم حتى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (1+ تغ)، لاختيار 250 عضوا جديدا في البرلمان.

وأعلنت لجنة الانتخابات الحكومية الصربية أن نسبة المشاركة بلغت 67.6% حتى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي.