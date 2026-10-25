موجز أنباء العالم الأحد

شهد الرياض انفجارات بالتزامن مع استعدادات لإعادة فتح مطارها، ومصادقة جزائرية لإرسال قوات للنيجر، وطلب 40 بحارا إيرانيا علاجا بسريلانكا، وتشييع ضحايا كنيسة الكرك بالأردن، وتوترات طالت فرنسا وأوكرانيا وإيران وانطلاق انتخابات بصربيا وبلغاريا والبرازيل.

جانب من أعمال الشغب في برشلونة، الليلة الماضية (Getty Images)

دوت انفجارات جديدة في الرياض، اليوم الأحد، فيما تستعد السلطات السعودية لإعادة فتح المطار الدولي هناك بعد أسبوعين من الإغلاق، رغم تواصل الهجمات التي يشنّها الحوثيون من اليمن.

وأعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض عشرة صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية للبلاد.

نتنياهو والعملات الرقمية

انتقد البنك المركزي الإسرائيلي، تصريح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي ألمح فيه مؤخرا إلى إمكان استخدام العملات الرقمية وتطوير اقتصاد بديل، للالتفاف على العقوبات الدولية.

طهران

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد، إن أي استئناف للحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة لن يغيّر مواقف بلاده.

ودعا رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى إطلاق حملة لخفض استهلاك الغاز بنسبة 10 في المئة على الأقل، وذلك في ظل توقّعات المسؤولين بحدوث نقص في الإمدادات مع اقتراب فصل الشتاء.

واستهدفت القوات المسلحة الإيرانية بطائرات مسيرة قواعد تابعة لحزب كومله الكردي الانفصالي في منطقة كردستان العراق، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية الأحد.

كولومبو

أفاد مسؤولون، الأحد، بأن 40 بحّارا إيرانيا على الأقل ممن يعملون على متن ناقلات نفط خاضعة للعقوبات الأميركية ومحاذية للمياه الإقليمية لسريلانكا، طلبوا الخضوع لعلاج طبي عاجل في الجزيرة.

حمود بالأردن

شُيّع، الأحد، ثمانية من الضحايا التسع الذين قضوا في اعتداء غير مسبوق الجمعة على كنيسة القديس جاورجيوس في قرية حمود في محافظة الكرك في جنوب الأردن، وسط أجواء من الحزن.

الجزائر

صادق مجلس الأمة الجزائري، الغرفة العليا في البرلمان، الأحد، في جلسة مغلقة على مقترح نشر قوات مسلحة في دولة النيجر المجاورة، بحسب ما أفاد عضو في المجلس.

وقال عضو مجلس الأمة الذي فضل عدم ذكر اسمه إن 148 عضوا صوتوا لصالح إرسال وحدات من الجيش "لحماية منشآت الطاقة في النيجر"، على أن يصوت نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى) على المقترح في وقت لاحق اليوم.

موسكو

قُتل شخصان وأصيب 13 آخرون بجروح في هجوم أوكراني واسع بالطائرات المسيرة على مدينة بيلغورود الروسية الحدودية، وفق ما أعلنت السلطات الأحد.

باريس

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الأحد، أن الشرطة أوقفت 1,314 شخصا خلال احتجاجات شهدتها أنحاء فرنسا في نهاية الأسبوع.

وأعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب أن المشتبه في تنفيذه إطلاق نار الجمعة في ضواحي باريس بدوافع عنصرية، نُقل إلى وحدة للأمراض النفسية للمتابعة.

وتلقي زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، مارين لوبن، المرشحة التي تتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في نيسان/أبريل، أول خطاب رئيسي لها في حملتها الانتخابية، الأحد، في خضم مناخ سياسي واقتصادي مشحون.

بلغراد

بدأ التصويت في صربيا، الأحد، في انتخابات تشريعية يتوقع أن تشهد منافسة هي الأشد منذ أكثر من 14 عاما، حيث تسعى حركة يقودها الطلبة للإطاحة بحزب الرئيس السابق ألكسندر فوتشيتش.

صوفيا

بدأ البلغاريون، الأحد، الاقتراع في الانتخابات الرئاسية على وقع مخاوف أمنية بعد سلسلة هجمات بالمسيّرات استهدفت سفنا في البحر الأسود.

البرازيل

بدأ البرازيليون بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات تضعهم أمام خيار حاسم، يتمثّل في أربع سنوات أخرى في ظل حكم الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أو العودة إلى نهج اليمين بقيادة السناتور فلافيو بولسونارو.

واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، أن شركة صناعة السيارات الألمانية "آودي" تعتزم استثمار 4,2 مليارات دولار لإنشاء أول مصنع لها في الولايات المتحدة والذي سينتج 200 ألف مركبة سنويا.

مدريد

أعلنت الشرطة الإقليمية في كاتالونيا، الأحد، أنها أوقفت 128 شخصا ليلا في برشلونة، لارتكابهم عمليات "تخريب" و"الإضرار بالممتلكات العامة" و"النهب".

الهند

اشتبك محتجون في الهند مع الشرطة وأضرموا النار في بعض المباني، بحسب ما أفاد مسؤولون، احتجاجا على مشروع سد عملاق مقترح في منطقة الهيمالايا يهدف إلى مواجهة مشروع صيني لتوليد الطاقة الكهرومائية في أعالي النهر.