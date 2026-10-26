قتيلان و17 جريحا وإسقاط أكثر من 70 مسيّرة في هجوم أوكراني غربي روسيا

قتيلان و17 مصابا وإسقاط أكثر من 70 طائرة مسيّرة في هجوم أوكراني على مدينة فورونيج على مسافة 500 كلم جنوب العاصمة موسكو.

قتل شخصان وأصيب 17 بجروح جراء هجوم أوكراني بمسيرات على مدينة فورونيج على مسافة 500 كلم جنوب موسكو؛ وفق ما أعلن الحاكم المحلي ألكسندر غوسيف الإثنين.

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وقال غوسيف في بيان على "تلغرام": "إثر هجوم إرهابي في فورونيج، قتل شخصان... وأصيب 17 بجروح" مشيرا إلى إسقاط "أكثر من سبعين مسيّرة" فوق المدينة ليل الأحد وصباح الإثنين.

وأوضح غوسيف، أن معظم الجرحى من ركاب قطار تضرر عند سقوط حطام مسيرات عليه.

وقال إن الهجوم تسبب باندلاع حرائق "في عدد من الشركات الصناعية (بدون أضرار تذكر) ومركز أعمال في محيط وسط المدينة ومبنى سكني".

وعلى الإثر، قررت عدة كليات تابعة لجامعة فورونيج الرسمية الانتقال بصورة مؤقتة إلى التعليم عن بعد، وفق ما نقلت وكالة "تاس" الرسمية عن متحدثة باسم الجامعة.

ويأتي الهجوم قبل انعقاد اجتماع بين ممثلي كييف وموسكو في تشرين الثاني/ نوفمبر بوساطة أميركية من أجل إحياء مفاوضات السلام المتوقفة منذ بداية السنة، سعيا لوقف الحرب المستمرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022.

وسبق أن عُقِدَت مفاوضات مباشرة بين الروس والأوكرانيين عام 2025، لكنها لم تُفضِ إلى أي حلّ للنزاع، إذ تمسّك الطرفان بشروطهما.