موجز أنباء العالم الإثنين

تصاعدت التوترات الإقليمية إثر هجمات حوثية على الرياض تزامنا مع محادثات طهران، وإجازة مصر دعما دفاعيا للسعودية، بينما شهدت إسرائيل هجوما حادا للمعارضة على نتنياهو قبل الانتخابات، وفاز دا سيلفا برئاسة البرازيل وسط رفض منافسه.

واصل الحوثيون في اليمن هجماتهم على الرياض، تزامنا مع محادثات حاسمة بين إيران ومسؤولين كبار من السعودية وتركيا وباكستان في طهران، اليوم الإثنين، وسط مخاوف من تجدد الحرب في الشرق الأوسط.

وشارك وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان في المحادثات بطهران، إلى جانب قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى.

وأجاز مجلس النواب المصري، الإثنين، تقديم دعم دفاعي إلى السعودية، لمساندتها في مواجهة هجمات الحوثيين، بناء على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعدّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن من "الملحّ وضع حد لأي تصعيد" في الشرق الأوسط.

البرازيل

احتفل أنصار لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بإعادة انتخابه رئيسا لولاية رابعة غير مسبوقة، في كل شوارع المدن البرازيلية، بينما حيّا عدد من قادة العالم انتصار الديمقراطية، بعد تغلّب لولا في الجولة الثانية من الانتخابات، الأحد، على منافسه اليميني فلافيو بولسونارو.

وعقب هزيمته، أعلن بولسونارو أنه سيطالب بـ"إلغاء الانتخابات".

إسرائيل

اتحدّت المعارضة الصهيونية في اليوم الأخير قبل الانتخابات في إسرائيل ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، متهمة إياه بالقيام بلعبة خطرة مع إيران بهدف كسب الأصوات، الأمر الذي نفاه وزير الأمن، يسرائيل كاتس.

ووصل الأمر بأحد خصومه وهو وزير أمنه الأسبق أفيغدور ليبرمان، إلى حد المطالبة بفتح تحقيق بتهمة "الخيانة"، كونه في نظره مستعد "للتضحية بأرواح الجنود، مخافة أن يُمنى بهزيمة انتخابية".

واتهمه غادي آيزنكوت بالمبالغة في التهديد الإيراني عندما يخدم ذلك مصالحه السياسية، وبالفشل في تحقيق أهداف الحرب.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إنّ "لا فرق" بالنسبة إلى طهران، بشأن من سيفوز في الانتخابات الإسرائيلية.

عمان

ألقت القوات الأمنية الأردنية، صباحا، القبض على منفّذي الاعتداء الدامي الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك، وأكّدت السلطات أن "الإرهابيين الثلاثة" أردنيون.

غزة

أفادت مصادر طبية والدفاع المدني بأن خمسة أشخاص بينهم طفلة، استشهدوا في غارات جوية إسرائيلية في قطاع غزة.

الخليل

أعلنت بلدية الخليل نزوح أكثر من 3 آلاف شخص، جرّاء العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في أكبر مدن الضفة الغربية المحتلة.

جنيف

أكدت لجنة تحقيق دولية مكلّفة من الأمم المتحدة، أن إسرائيل، ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، من بينها جريمة "الإبادة"، وبمواصلة تنفيذ إبادة جماعية في قطاع غزة.

موسكو

أكد الكرملين أن المفاوضات الثلاثية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر بين موسكو وكييف وواشنطن لا تعني تباطؤ وتيرة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، غير أنه أبدى انفتاحه على هدنات "إنسانية" محلية بعد الهدنة المرتقبة في مدينة أوليشكي.

وقتل شخصان وأصيب 17 بجروح جراء هجوم أوكراني بمسيرات على مدينة فورونيج على مسافة 500 كلم جنوب موسكو، وفق ما أعلن الحاكم المحلي ألكسندر غوسيف.

بكين

اتهمت الصين الولايات المتحدة بـ"تشويه" صورة "معاهد كونفوشيوس" الثقافية داخل الجامعات الأميركية وبالسعي إلى "شيطنتها"، بعدما وصفت واشنطن بشكل غير مباشر هذه المراكز الثقافية الممولة من بكين بأنها "تهديدات للأمن القومي".

بغداد

أعلنت الحكومة العراقية أن مجموعة تضم مقاتلين أيزيديين مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، سلّمت سلاحها للسلطات، لتصبح جزءا من القوات الرسمية، وذلك في ظلّ تعاون أمني ملحوظ مع تركيا.

باكستان

لا تزال آلاف الشاحنات عالقة على جانبي الحدود الإيرانية الباكستانية، رغم استئناف التبادل التجاري البري المحدود بين البلدين، بحسب ما أفاد ممثلون لقطاع الأعمال في جنوب غرب باكستان، الإثنين.

باريس

أوقفت الشرطة 1435 شخصا على هامش الاحتجاجات المعيشية التي شهدتها مختلف المناطق الفرنسية، السبت، "كان بحوزة مئة منهم أسلحة بالتخصيص"، وهي أدوات عادية يمكن استخدامها كأسلحة، بحسب ما أفاد به وزير الداخلية لوران نونيز، الإثنين.

أديس أبابا

قُتل أكثر من 40 شخصا في هجمات على كنائس وقرى مسيحية أرثوذكسية في ولاية أوروميا بوسط إثيوبيا، السبت، بحسب ما أفاد اثنان من السكان، الإثنين.

الولايات المتحدة

هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، النرويج خلال تجمّع انتخابي، الأحد، واصفا إياها بأنّها "بلد قذر"، ومضيفا أنّ المهاجرين النروجيين غير مرحّب بهم في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية عدم منحه جائزة نوبل للسلام.

الخرطوم

وشنت قوات الدعم السريع هجوما منسقا بالمسيرات على خمس محطات كهرباء، تسبب بانقطاع التيار عن مناطق واسعة من شرق السودان، وفق ما أفاد مسؤول حكومي.