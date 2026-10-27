واشنطن تلوح باستئناف الهجمات وطهران تؤكد إغلاق هرمز

تأتي التحركات الدبلوماسية بالتزامن مع تصاعد التهديدات العسكرية، ما يضع المنطقة أمام مسارين متوازيين بين جهود احتواء المواجهة ومخاطر تجدد الهجمات، وسط مخاوف من انعكاسات التصعيد على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة.

اتفقت إيران والسعودية وتركيا وباكستان على مواصلة المحادثات والتنسيق المشترك بشأن الأمن والاستقرار الإقليميين، عقب اجتماع أمني وعسكري رفيع المستوى استضافته العاصمة الإيرانية طهران، واستمر نحو ساعتين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكر بيان مشترك صدر عقب الاجتماع أن الدول الأربع اتفقت على مواصلة التشاور والتعاون في مختلف المجالات، مع التركيز على تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن الأطراف توصلت إلى تفاهم بشأن تولي دول المنطقة مسؤولية ضمان أمنها، ومنع التدخلات الخارجية.

وفي السياق ذاته، قال رضائي إن الولايات المتحدة لم تنجح في توفير الأمن لدول المنطقة، معتبرا أن التطورات الأخيرة أظهرت محدودية الضمانات الأمنية التي تقدمها واشنطن.

كما أكد نائب رئيس البرلمان الإيراني حميد رضا حجي بابائي أن تحقيق الأمن الإقليمي، بحسب تعبيره، لا يمكن أن يعتمد على حلول تفرضها قوى من خارج المنطقة.

في المقابل، تصاعدت التصريحات الأميركية بشأن المواجهة مع إيران. وقال مسؤول أميركي رفيع إن الصراع سينتهي قريبا "بطريقة أو بأخرى"، محذرا من أن واشنطن قد تستكمل عملياتها إذا لم تغير طهران سلوكها.

كما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين أن شن هجوم جديد على إيران بات مسألة وقت، مع الإشارة إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بهذا الشأن.

وكان ترامب قد أعرب عن عدم اقتناعه بالهدنة مع إيران، واصفا إياها بأنها "مضيعة للوقت"، وفق التصريحات المنقولة عنه. وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سعى إلى شن ضربة جوية جديدة على إيران قبل الانتخابات، لكنه واجه معارضة من رئيس أركان الجيش إيال زامير.

ميدانيا، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء علي عبد اللهي، إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن، رافضًا التصريحات الأمريكية بشأن حرية الملاحة وإعادة فتح المضيق.

وقال، خلال تفقده عددا من الجزر الإيرانية في الخليج، إن القوات المسلحة تسيطر على الأوضاع وتعمل بأعلى درجات الجاهزية، وإنها تتابع تحركات الخصوم ومستعدة للرد بقوة على أي هجوم يستهدف البلاد.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية الإقليمية بالتوازي مع التهديدات الأميركية والإسرائيلية بتجدد الهجمات، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتداعياتها على أمن المنطقة والملاحة في مضيق هرمز.