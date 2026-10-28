إسبانيا: 30 قتيلا على الأقل جراء اصطدام قطارين جنوب مدريد

أسفر اصطدام قطارين فائقي السرعة جنوب مدريد في إسبانيا عن مقتل 30 شخصا على الأقل، في ثاني كارثة من نوعها تشهدها البلاد هذا العام.

قُتل 30 شخصا على الأقل، الأربعاء، في اصطدام قطارين فائقي السرعة جنوب مدريد، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات المحلية، في ثاني كارثة من نوعها تشهدها إسبانيا هذا العام.

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وكان رئيس بلدية أوردا مانويل غالان قال للتلفزيون الإسباني الرسمي (تي في إي)، إن "قطارين تصادما، وثمة مصابون".

وأفادت مصادر حكومية في إقليم كاستيا لا مانتشا حيث وقع الحادث، عن مقتل 30 شخصا في هذا الحادث.

وكان المتحدث باسم سلطات الإقليم، قد أفاد في وقت سابق عن "ما لا يقل عن عشرة قتلى"، مشيرا إلى أنّ "من الممكن أن يرتفع هذا العدد".

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي يسعى للفوز بولاية جديدة في الانتخابات المقررة الشهر المقبل، عن "صدمته" إزاء حادث الاصطدام.

وقال عبر منصة "إكس": "أشعر بالصدمة إزاء حادث القطار الخطير في توليدو"، جنوب مدريد، معربا عن "محبتي وتضامني ودعمي لجميع الضحايا وعائلاتهم".

وأفاد متحدث باسم خدمات الطوارئ الإسبانية بأن القطارين اصطدما قبيل الساعة التاسعة صباحا (08:00 بتوقيت غرينتش).

وقال إن "جميع الموارد تُحشد حاليا"، بما يشمل "عدة فرق إطفاء وثلاث مروحيات ووحدتين متنقلتين للعناية المركزة".

وأكدت شركة إدارة البنية التحتية للسكك الحديد (أديف) وقوع الاصطدام، مشيرة منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعليق حركة القطارات على خط السكك الحديدية الفائق السرعة الذي يربط مدريد بجنوب البلاد.

وفي كانون الثاني/ يناير، أسفر اصطدام قطارين فائقي السرعة في جنوب إسبانيا عن مقتل 46 شخصا.