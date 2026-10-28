الشرطة الصربية تقتل قاصرا حاول مهاجمة حارس السفارة الإسرائيلية في بلغراد

أعادت محاولة مهاجمة السفارة الإسرائيلية في بلغراد تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه البعثات الإسرائيلية في الخارج، وسط تشديد الإجراءات الأمنية ورفع حالة التأهب في صربيا، بانتظار اتضاح ملابسات الحادث ودوافعه.

أعلنت السلطات الصربية مقتل قار برصاص شرطي، ليل الثلاثاء الأربعاء، بعدما هاجم بسكينين أحد عناصر الشرطة المكلفين بحراسة السفارة الإسرائيلية في العاصمة بلغراد، في حادثة وصفها وزير الداخلية الصربي إيفيتسا داتشيتش بأنها "هجوم إرهابي".

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وقال داتشيتش إن المهاجم، الذي لم تحدد هويته بعد، يعتقد أنه من مدينة شاباتس، وإنه هاجم الشرطي وهو يهتف "الله أكبر"، ما دفع السلطات إلى رفع مستوى التأهب لمواجهة الإرهاب إلى أقصى درجة.

وأوضحت وزارة الداخلية الصربية أن الشرطي أطلق النار على المهاجم دفاعا عن النفس، لكنه أصيب بجروح طفيفة في الوجه جراء طعنة بسكين خلال المواجهة، التي وقعت بعد منتصف الليل بقليل.

ولم تعلن السلطات حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن هوية المهاجم أو دوافعه، فيما أفادت تقارير إعلامية بأنه كان يحمل سكينين أثناء تنفيذ الهجوم.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان هجوما مماثلا وقع في 29 حزيران/يونيو 2024، عندما أطلق مهاجم سهماً من قوس ونشاب على شرطي كان يحرس السفارة الإسرائيلية في بلغراد، فأصابه في رقبته.

ورد الشرطي بإطلاق النار على المهاجم، ما أدى إلى مقتله، فيما وصفت السلطات الصربية الحادثة آنذاك بأنها عمل إرهابي.

كما شهدت السنوات الأخيرة حوادث استهدفت بعثات إسرائيلية في الخارج، من بينها مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية بواشنطن في أيار/مايو 2025، واعتقال رجل في رومانيا بعد مهاجمته مدخل السفارة الإسرائيلية بزجاجة حارقة في حزيران/يونيو 2024، إلى جانب وقوع انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن خلال العام نفسه.