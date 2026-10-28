موجز أنباء العالم الأربعاء

تقدم معسكر نتنياهو بانتخابات الكنيست دون أغلبية. عالميا: قتلى بحوادث وضربات بإسبانيا واليمن، حراك سياسي عراقي سوري، فشل محادثات ليبيا، تحذيرات إيرانية وأوكرانية، صمود هدنة أوكرانيا، قمة روسية إفريقية، ملاحقة بولسونارو، واحتجاجات بإندونيسيا.

من قصف على تعز في اليمن (Getty Images)

تقدّم معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على تكتل المعارضة الصهيونية المنافس، لكنه ظل بعيدا عن حصد الأغلبية، الأربعاء، بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات في الانتخابات العامة المفصلية في إسرائيل.

وأظهرت النتائج أن معسكر نتنياهو حصل على 53 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست.

في المقابل، حصل ائتلاف المعارضة بقيادة آيزنكوت على 48 مقعدا، فيما نالت الأحزاب العربية في إسرائيل التي لا تنضوي ضمن أي من المعسكرين، 19 مقعدا.

وشدد الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتجنّب إجراء انتخابات جديدة.

من جهته دعا رئيس القائمة العربية المشتركة، يوسف جبارين، الأربعاء، إلى إقامة "شراكة حقيقية" للعمل على إطاحة نتنياهو.

مدريد

قُتل 64 شخصا على الأقل، الأربعاء، في اصطدام قطارين فائقي السرعة جنوب مدريد، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات المحلية، في ثاني كارثة من نوعها تشهدها إسبانيا هذا العام.

اليمن

قُتل 14 شخصا على الأقل، الأربعاء، بضربات سعودية على مدينة الحزم مركز الجوف في شمال غرب اليمن، وفق ما ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، فيما أفاد مصدر في شرطة عدن بأن صاروخا حوثيا سقط في مطار المدينة.

وسقط صاروخ جديد أطلقه الحوثيون في منطقة تخضع لسيطرة القوات السعودية في مطار عدن، بحسب ما أفاد مصدر في شرطة المدينة، وذلك فيما جدّد الحوثيون دعوتهم لإخلاء المطار.

طهران

حذّر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأربعاء، من أي "مغامرة عسكرية" إسرائيلية في الخليج، عادا أن أثرها سيكون "مدمّرا" على أسواق الطاقة العالمية.

من جهة أخرى، قضت محكمة في إيران بسجن المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي خمس سنوات ومصادرة ممتلكاته، وفق ما أفادت وسيلة إعلام محلية دون تحديد التهم الموجّهة إليه.

دمشق

وصل رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، الأربعاء، إلى سورية، حيث استقبله الرئيس السوري، أحمد الشرع، في مطار دمشق الدولي، في وقت يسعى البلدان المتجاوران إلى تعزيز التعاون في مجالات عدة خصوصا في المجال الاقتصادي.

من جهة أخرى أعادت السلطات السورية افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بعد تأكيد البلدين حرصهما على تجاوز كل ما من شأنه تعكير صفو العلاقات الثنائية، عقب ضربات دامية شنّتها عمان وأوقعت سبعة قتلى سوريين بينهم أطفال.

إسطنبول

استضافت تركيا محادثات الأسبوع الماضي بين إدارتي الشرق والغرب الليبيتين بهدف توحيدهما، لكنها لم تُفضِ إلى اتفاق، وفق ما أفاد مسؤول تركي رفيع مطلع على المحادثات، الأربعاء.

بلغراد

أعلن وزير الداخلية الصربي أن شرطيا قَتَل بالرصاص قاصرا حاول مهاجمته بسكينين أمام السفارة الإسرائيلية في بلغراد، ليل الثلاثاء - الأربعاء، واصفا الحادث بأنه "هجوم إرهابي".

كييف

حذّر الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، من "إعادة توزيع مناطق النفوذ" بين القوى العالمية الثلاث الكبرى، وذلك قبيل لقاء محتمل بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ.

على صعيد منفصل، صمد وقف محلي لإطلاق النار في جنوب أوكرانيا لعبت الولايات المتحدة دور الوسيط للتوصل إليه، لليوم الثاني على التوالي، وفق ما أعلن الجانبان الروسي والأوكراني الأربعاء، ما يعزز الآمال في إيصال المواد الغذائية والأدوية للسكان العالقين.

موسكو

تستضيف روسيا أكثر من عشرين زعيما إفريقيا يشاركون في قمة "روسيا-إفريقيا" يومَي الأربعاء والخميس، في وقت تأمل موسكو في أن تسهم في توطيد علاقتها مع الدول الإفريقية التي تعتبرها "حليفة طبيعية" في مواجهة الغرب.

واشنطن

توقف السناتور البرازيلي اليميني، فلافيو بولسونارو، وعائلته في الإكوادور، وسط تقارير إعلامية تفيد بتوجهه إلى الولايات المتحدة بعد ثلاثة أيام من خسارته الانتخابات الرئاسية، متحديا بذلك أوامر السلطات القضائية بعدم مغادرة البلاد.

جاكرتا

خرج آلاف الإندونيسيين في تظاهرات في العاصمة جاكرتا ومدن أخرى، الأربعاء، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة والفساد، فضلا عن طريقة استجابة الحكومة لحرائق الغابات المدمرة، والتي تسبب الضباب الدخاني الناجم عنها في إصابة الآلاف بأمراض تنفسية.