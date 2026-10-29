إيران لم ترد بعد على رسالة من نائب ترامب... اندلاع حرائق بـ4 ناقلات في هرمز

تلقت طهران رسالة أميركية من فانس لاستئناف المفاوضات ولم ترد. ميدانياً، اشتعلت 4 ناقلات بألغام في هرمز تشكيكاً بنزعها أميركياً، وتجاهلاً لتحذيرات الحرس الثوري الذي استولى أيضاً على مسيّرة استطلاع أميركية MQM-170 بالمنطقة.

تلقت طهران رسالة من نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، لكنها لم ترد عليها بعد، وذلك في ظل جهود تهدف إلى إحياء مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب ما أفاد الإعلام الإيراني، اليوم الخميس.

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أن "إيران تلقت الرسالة لكنها لم ترد عليها بعد"، بينما أوردت وكالة "فارس" تقريرا مماثلا نقلا عن "مصدر مطلع على الأمر".

وفي سياق آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، أن النيران اشتعلت في أربع ناقلات على الأقل اصطدمت بألغام أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، بعد يوم على تأكيد الجيش الأميركي أنه قام بنزع الألغام من الطرق الرئيسية في الممر المائي.

وقال الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة "إرنا" الرسمية "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تعرضت ثلاث ناقلات نفط مخالفة لانفجار وحريق إثر اصطدامها بألغام أثناء عبورها من المسار غير المصرح به جنوب مضيق هرمز".

وأضاف أن الناقلات "أطفأت جميع أنظمتها الرادارية والملاحية" وتجاهلت تحذيرات القوة البحرية للحرس الثوري.

ولم يتضح بعد توقيت وقوع الحوادث، أو الأعلام التي كانت الناقلات ترفعها.

وفي وقت لاحق، الخميس، أفاد الجيش الإيراني بأن ناقلة أخرى اشتعلت فيها النيران شرقي المضيق.

وذكر الجيش، في بيان نقله التلفزيون الرسمي أن "ناقلة كانت تعمل بشكل غير قانوني في منطقة محظورة وخطرة شرقي مضيق هرمز، تعرضت لأضرار واندلعت فيها النيران بعد اصطدامها بألغام بحرية، ما جعلها عاجزة عن الحركة".

وأعلنت إيران في الأسابيع الأخيرة، اصطدام عدة سفن بألغام بحرية، ما دفع القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سينتكوم) التي تدير العمليات العسكرية في المنطقة، للتأكيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن كل الألغام الواقعة في "طرق العبور الرئيسية" نُزِعَت.

وشكّك الناطق باسم الحرس الثوري، حسين محبي، في صحة الإعلان الأميركي قائلا عبر "إكس": "أثبتوا ادعاءكم بشأن نزع الألغام في هرمز عبر تقديم دليل مستقل، لا عبر البيانات!".

ومنذ اندلاع الحرب في 28 شباط/ فبراير، فرضت إيران قيودا مشددة على حركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي الذي تمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية.

وردّا على ذلك، فرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية وساعدت الناقلات على عبور المضيق. وأعلنت "سينتكوم" الأحد بأنها ساعدت دول الخليج على تصدير 1,5 مليار برميل من النفط عبر هرمز منذ الصيف.

وتعدّ إيران أن السفن التي تستخدم الممر الجنوبي قرب الساحل العماني تقوم بذلك من دون تصريح.

وأفاد الحرس الثوري في بيان، الخميس، بأن "المسار غير المصرح به في مضيق هرمز ملوث (بالألغام)، وإن مالكي السفن وطواقمها يتحملون المسؤولية عن عبور هذه المسارات، وعليهم ألا يلتفتوا إلى أوهام القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم) في الفضاء الافتراضي".

وفي وقت سابق الخميس، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كاي إم تي أو" بأنها تلقّت تقريرا يفيد باندلاع النيران على متن سفينة في المضيق من دون أن تقدم تفاصيل عن السبب أو عن سقوط أي الضحايا.

ولم يتضح بعد إن كانت السفينة واحدة من السفن التي أشار إليها بيان الحرس الثوري الإيراني.

وفي بيان آخر، أعلن الحرس الثوري الاستيلاء على طائرة استطلاع أميركية مسيّرة أثناء عملية في مضيق هرمز.

وذكر البيان بأن القوة البحرية للحرس الثوري "أعلنت بأن وحدتها للحرب الإلكترونية استولت بنجاح على مسيّرة أميركية من طراز إم كيو إم-170 (MQM-170) خلال عملية هجومية في الغرب من مضيق هرمز".