القبض على رجل إيطالي خطط لمهاجمة مسجد وكنيس في مدينة ميلانو

اعتقلت الشرطة الإيطالية شابا في الثانية والعشرين من عمره قرب ميلانو، للاشتباه في تخطيطه لاستهداف مسجد وكنيس بهجمات إرهابية، مع العثور على أدلة على ارتباطه بتيارات معادية للإسلام ومؤيدة لتفوّق العرق الأبيض.

أفادت تقارير إعلامية، الخميس، بإلقاء القبض على رجل إيطالي عمره 22 عاما في منطقة ميلانو الكبرى، للاشتباه في تحضيره لهجمات إرهابية تستهدف مسجدا وكنيسا.

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وقال المحققون لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن الرجل عمل على تنفيذ مخططه "حتى أدق التفاصيل".

وبحسب التقارير، عثرت وحدة خاصة نفذت الاعتقال على أدلة تشير إلى ارتباط المشتبه به بأشخاص يعادون الإسلام، وينكرون المحرقة "الهولوكوست"، ومن أنصار تفوق العرق الأبيض.

ووفقا للشرطة، فقد عاين الرجل مسجدا في ضواحي مدينة ميلانو وكنيسا في المدينة الواقعة شمالي إيطاليا، في إطار التخطيط للهجمات.

كما اكتسب المعتقل معرفة بكيفية تصنيع العبوات المتفجرة والأسلحة، إلى جانب كيفية استخدام المواد الكيميائية أو الجرثومية، وتشير النتائج الأولية إلى أن المشتبه به كان يعتزم تنفيذ الهجمات بمفرده.

وخلال الاعتقال ضبطت القوات وثيقة من 12 صفحة، يحتمل أنها كانت معدة للنشر بعد تنفيذ أحد الهجمات.

ووفقا للمحققين، ورد في الوثيقة: "حان الوقت لأن يقدم أحدهم على فعل شيء... أشعر بأنني جندي، وأعلم أن حربي قد بدأت بالفعل، حتى وإن ما زلت أعمل على تنظيمها. لكنني سأنجح، صدقوني".