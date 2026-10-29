موجز أنباء العالم الخميس

نتنياهو يصعّد تحريضه على الأحزاب العربية في البلاد عبر مزاعم على تلقيها تمويلا خارجيا، فيما أعلنت إيران اندلاع النيران في 3 ناقلات نفط نتيجة اصطدامها بألغام بحرية في هرمز عقب تأكيد واشنطن نزعها للألغام.

يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تحريضه على العرب في البلاد عقب النتائج التاريخية في الانتخابات الإسرائيلية، إذ زعم تلقي العرب تمويلا خارجيا للتأثير في الانتخابات الإسرائيلية، مشيرا بإصبع الاتهام إلى قطر التي نفت نفيا قاطعا أي تمويل أو تدخل.

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الانتخابات الإسرائيلية

كثّف معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، ضغوطه على رؤساء الأحزاب العربية، وسعى من خلال اتهامات غير مثبتة بشأن تلقيها تمويلا أجنبيا إلى الحدّ من المكاسب الكبيرة التي حققتها في الانتخابات التي لم تُحسَم بعد نتائجها بوضوح.

ودعا الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إلى التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتزوير، لكنه حذّر من وصم المجتمع العربي في إسرائيل بأكمله، بعدما سجّل أفراده مشاركة انتخابية غير مسبوقة.

واعتبرت القائمة العربية المشتركة أن خوف نتانياهو من قوتها السياسية يقف خلف اتهاماته.

ومن المتوقع أن تنتهي اليوم عملية فرز الأصوات في الانتخابات التي أجريت أول من أمس، الثلاثاء، ولم يتمكن فيها نتانياهو ولا كتلة المعارضة بقيادة رئيس الأركان الأسبق، غادي آيزنكوت، من تأمين أغلبية في الكنيست.

ونفت قطر "نفيا قاطعا" مزاعم تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية أو "تمويل أي أنشطة تستهدف التأثير في نتائجها"، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري.

من جهته، عبر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن أمله في إجراء محادثات سلام مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد تشكيلها.

إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن النيران اندلعت في ثلاث ناقلات نفط اصطدمت بألغام في أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، بعد يوم على تأكيد الجيش الأميركي أنه نزع الألغام من المسارات الرئيسة في الممر المائي.

اليمن

أعلنت السلطات الحوثية مقتل 12 شخصا وجرح 3 آخرين بقصف سعودي على منزلين في مديرية مقبنة بمحافظة تعز في غربي اليمن، في ظل تبادل الضربات بين الحوثيين والرياض.

العراق

حكم القضاء العراقي بالسجن المؤبد على 3 فرنسيين مدانين بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك في إطار محاكمات بدأت مؤخرا لمجموعة من 47 فرنسيا نُقلوا من سورية إلى العراق العام الماضي.

الحرب الروسية الأوكرانية

قُتل 13 شخصا على الأقل في ضربة بطائرة مسيّرة روسية أصابت رصيفا في محطة قطار في دنبيرو في شرقي أوكرانيا، حيث كان أحد القطارات متوقفا.

ودعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى تحرك دولي؛ مشددا على "ضرورة أن تتخذ الولايات المتحدة وأوروبا خطوات عادلة وحاسمة في مواجهة التصعيد الروسي".

وعلى صعيد متصل، قال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إنّ أكثر من 600 طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه منطقة موسكو في اليوم الثاني من القمة الروسية الإفريقية، المنعقدة في العاصمة الروسية.

مصر

حضّ الاتحاد الأوروبي مصر على حماية وسائل الإعلام المستقلة، بعد محاكمة صحافية مصرية بارزة وصدور أمر بإغلاق موقع "مدى مصر" الإخباري.

إسبانيا

بدأت إسبانيا حدادا يمتد 3 أيام غداة ثاني حادث تصادم للقطارات السريعة هذا العام، الذي أودى بحياة 69 شخصا وأدى إلى إصابة العشرات بجروح.

المصرف المركزي الأوروبي

أعلنت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أنها ستتنحى من منصبها في 7 شباط/ فبراير 2027، أي قبل نحو 9 أشهر من انتهاء ولايتها المقررة في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2027، وفق بيان للمؤسسة.

أفغانستان

قالت الأمم المتحدة إن زراعة خشخاش الأفيون في أفغانستان تضاعفت أكثر من 4 مرات خلال العام 2026، رغم الحظر الذي تفرضه حكومة طالبان، مشيرة إلى حاجة المزارعين الذين يعانون من الفقر لخيارات بديلة تغنيهم عن هذا المحصول المربح.

بنغلاديش

قضت محكمة في بنغلادش بإعدام قيادي بارز في الحزب الحاكم سابقا غيابيا، وذلك على خلفية دوره في مقتل 6 أشخاص في أثناء انتفاضة العام 2024، فيما حُكم على 3 آخرين من قادة الحزب بالسجن مدى الحياة.

الولايات المتحدة الأميركية

أقالت الولايات المتحدة أكبر مسؤول عن التخطيط العسكري لديها، وفق ما أفادت مجلة "ذي أتلانتيك"، في تغيير مفاجئ يبدو أنّه يتزامن مع استعداد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لاستئناف ضربات واسعة النطاق على إيران.

وأعلنت منظمة غير حكومية تُعنى بنشر التسريبات المعلوماتية، أنها نشرت بيانات تخص أكثر من 41 ألف موظف في وزارة الأمن الداخلي الأميركية.

ورفض قاض فدرالي مساعي وزارة العدل الأميركية لاستبعاد بطاقات اقتراع أكثر من 20 ألف ناخب في كاليفورنيا قالت إنهم قد لا يحملون الجنسية الأميركية، منددا بالخطوة باعتبارها "تدخلا" سافرا قبيل الانتخابات.

وسجّل الاقتصاد الأميركي نموا تجاوز توقعات الأسواق وبلغ 3,4% في الربع الثالث من العام، فيما تسارع التضخم في أيلول/ سبتمبر، وفق بيانات وزارة التجارة.