انفجارات وحريق في ناقلة نفط إثر استهدافها بعبوتين ناسفتين في مضيق هرمز

تعرضت ناقلة لهجوم بعبوتين ناسفتين في مضيق هرمز، أمس الخميس، ما أدى إلى انفجارات وحريق في غرفة المحركات، فيما أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية سلامة الطاقم وعدم وقوع أضرار بيئية.

لوحة دعائية في طهران تُظهر عنصرا من الحرس الثوري فوق مسيّرة أميركية استولى عليها في مضيق هرمز، 28 أيلول 2026 (Getty Images)

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة لهجوم في مضيق هرمز، بواسطة قارب صغير ألصق عبوتين ناسفتين بهيكلها، ما أدى إلى وقوع انفجارات واندلاع حريق في غرفة المحركات وتعطيل السفينة مؤقتا.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الحادث وقع أمس الخميس، على بعد نحو 25 ميلا بحريا شمال شرقي مدينة خصب العمانية، موضحة أن الانفجارات تسببت في اندلاع حريق داخل غرفة المحركات، قبل أن تتمكن الطواقم من السيطرة عليه وإخماده.

وأضافت أن جميع أفراد طاقم الناقلة بخير، ولم تسجل أي تداعيات بيئية جراء الحادث، مشيرة إلى أن السفينة استأنفت رحلتها باتجاه الميناء التالي بعد معالجة الأضرار وتعطّلها المؤقت.

ولم يرد في بيان الهيئة تفاصيل إضافية بشأن الجهة المسؤولة عن الهجوم أو ملابساته.