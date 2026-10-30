أخبار عربية ودولية | أخبار دولية
30/10/2026 - 11:57

تقرير: عودة الوسطاء القطريين إلى طهران سعيا لاتفاق بين واشنطن وإيران

عكف الوسطاء القطريون بالتنسيق مع واشنطن على إحياء المفاوضات بطهران للتوصل لاتفاق ينهي الحرب، وسط تباين شروط التهدئة بين إصرار أميركي على مناقشة الملف النووي وتمسك إيراني بفك الحظر النفطي والبحري أولاً لتنفيذ هدنة الأيام السبعة.

تقرير: عودة الوسطاء القطريين إلى طهران سعيا لاتفاق بين واشنطن وإيران

من أحد شوارع طهران (Getty Images)

عاد الوسطاء القطريون ​إلى طهران، اليوم الجمعة، في إطار ‌المساعي للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول مطّلع، أضاف أن محادثات الوساطة تجري بالتنسيق مع واشنطن.

وذكر ​المسؤول أن قطر ​قدمت مسودة خطة سلام إلى إيران ⁠يوم الأحد؛ لكن مسؤولا إيرانيا كبيرا رفض ​المقترحات ووصفها بأنها غير مقبولة، وقال إن ​طهران ستتمسك بموقفها بشأن الملف النووي.

وتريد واشنطن إدراج المسائل النووية منذ بداية المفاوضات.

الجيش الإسرائيلي يقدر أن حربا جديدة وسريعة ضد إيران لن تحقق أهدافها
على صلة

الجيش الإسرائيلي يقدر أن حربا جديدة وسريعة ضد إيران لن تحقق أهدافها

وتطالب طهران من ​جانبها بأن تنهي الولايات المتحدة أولا ​حصارها على الموانئ، وترفع العقوبات المفروضة على تصدير النفط.

وقال ‌وزير ⁠الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الأربعاء، إن طهران لا تزال على اتصال وثيق مع الوسطاء، لمراجعة الأفكار التي يمكن أن ​تضمن تنفيذ مقترحها ​الخاص ⁠بشأن وقف إطلاق نار لسبعة أيام والذي يهدف إلى إنهاء الحرب ​في.

10 طائرات نقل أميركية تصل إسرائيل وسط استعدادات عسكرية ضد إيران
على صلة

10 طائرات نقل أميركية تصل إسرائيل وسط استعدادات عسكرية ضد إيران

وأمس الخميس، ​قال ⁠الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن تواصل نائبه جي.دي فانس مع إيران يتعلق بالإمدادات الطبية، ⁠وذلك ​عقب تقارير إعلامية أميركية ​ربطته بجهود لإحياء محادثات إنهاء الحرب.

ترامب إيران الولايات المتحدة إسرائيل نتنياهو النووي الإيراني طهران تخصيب اليورانيوم الشرق الأوسط خامنئي نطنز أسلحة نووية المفاوضات النووية ايران الان مباشر فوردو