تقرير: عودة الوسطاء القطريين إلى طهران سعيا لاتفاق بين واشنطن وإيران

عكف الوسطاء القطريون بالتنسيق مع واشنطن على إحياء المفاوضات بطهران للتوصل لاتفاق ينهي الحرب، وسط تباين شروط التهدئة بين إصرار أميركي على مناقشة الملف النووي وتمسك إيراني بفك الحظر النفطي والبحري أولاً لتنفيذ هدنة الأيام السبعة.

عاد الوسطاء القطريون ​إلى طهران، اليوم الجمعة، في إطار ‌المساعي للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول مطّلع، أضاف أن محادثات الوساطة تجري بالتنسيق مع واشنطن.

وذكر ​المسؤول أن قطر ​قدمت مسودة خطة سلام إلى إيران ⁠يوم الأحد؛ لكن مسؤولا إيرانيا كبيرا رفض ​المقترحات ووصفها بأنها غير مقبولة، وقال إن ​طهران ستتمسك بموقفها بشأن الملف النووي.

وتريد واشنطن إدراج المسائل النووية منذ بداية المفاوضات.

وتطالب طهران من ​جانبها بأن تنهي الولايات المتحدة أولا ​حصارها على الموانئ، وترفع العقوبات المفروضة على تصدير النفط.

وقال ‌وزير ⁠الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الأربعاء، إن طهران لا تزال على اتصال وثيق مع الوسطاء، لمراجعة الأفكار التي يمكن أن ​تضمن تنفيذ مقترحها ​الخاص ⁠بشأن وقف إطلاق نار لسبعة أيام والذي يهدف إلى إنهاء الحرب ​في.

وأمس الخميس، ​قال ⁠الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن تواصل نائبه جي.دي فانس مع إيران يتعلق بالإمدادات الطبية، ⁠وذلك ​عقب تقارير إعلامية أميركية ​ربطته بجهود لإحياء محادثات إنهاء الحرب.