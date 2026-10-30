كيم جونغ أون يدعو إلى تسريع تطوير تكنولوجيا الطائرات المسيّرة

دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إلى تسريع تطوير تكنولوجيا الطائرات المسيّرة وتحقيق تفوق عسكري مطلق في هذا المجال، وذلك بالتزامن مع إطلاق بلاده نحو عشرة صواريخ باليستية باتجاه البحر.

دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إلى تسريع وتيرة تطوير تكنولوجيا الطائرات المسيّرة وتعزيز القدرات العسكرية لبلاده في هذا المجال، وذلك خلال زيارته معرضا عسكريا تضمن نماذج من طائرات هجومية ومسيّرات، وفق ما أوردته وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم تأكيده ضرورة تحقيق "تفوق مطلق في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة"، مشددا على أهمية اتخاذ خطوات لتوسيع وتعزيز قدرات الطيران غير المأهول بوتيرة سريعة.

وجاءت تصريحات كيم بعد يوم من إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت نحو عشرة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر، في أول عملية إطلاق من نوعها منذ 17 يوما.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر العسكري بين الكوريتين، والمواجهة القائمة بينهما على امتداد الحدود شديدة التحصين، وسط مساعٍ كورية شمالية لتعزيز قدراتها العسكرية وتطوير منظوماتها التسليحية.