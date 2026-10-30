موجز أنباء العالم الجمعة

تحركات دبلوماسية لإحياء المفاوضات الأميركية الإيرانية، بالتزامن مع تطورات ميدانية وسياسية في اليمن ولبنان وأوكرانيا، في ما يلي موجز لأبرز أنباء العالم الجمعة:

أعلنت سلطنة عمان إجلاء 25 فردا من طاقم سفينة تجارية تعرضت لاستهداف قبالة سواحل محافظة مسندم المطلة على مضيق هرمز، في ظل مواصلة إيران استهداف سفن في المضيق.

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من جانبها، أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني توقيف ناقلتي نفط بعد تعرضهما لـ"حوادث" لم تحدد طبيعتها، أثناء محاولتهما عبور مسار تعتبره طهران غير مصرح به في مضيق هرمز.

في الأثناء، وصل وفد قطري إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي الإيراني، في وقت يسعى وسطاء إلى إحياء محادثات السلام مع الولايات المتحدة.

السعودية/ اليمن

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، أنه اعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران باتجاه منطقة مكة المكرمة، في حين نفى الحوثيون ذلك.

لبنان

اتهم مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان 13 شخصا، اثنان منهم موقوفان، بارتباطهم بشحنة متفجرات تابعة لحزب الله، ضبطتها الأجهزة الأمنية خلال الشهر الحالي، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

روسيا/ أوكرانيا

استهدفت أوكرانيا ثلاث مصاف نفطية في روسيا بعد "توقّف" لأيام عن شن هجمات مماثلة، وفق ما أفاد المسؤول الروسي المكلّف شؤون الطاقة ألكسندر نوفاك.

في الموازاة، بدأت عمليات إجلاء السكان العالقين في مدينة أوليشكي الأوكرانية المدمرة الواقعة على خط المواجهة والخاضعة للاحتلال الروسي، في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار جرى التوصل إليه بوساطة أميركية.

الصين

قال مسؤول صيني رفيع، إن بكين قضت على "مخاطر خفية كبرى" داخل الحزب الشيوعي والجيش في ظل قيادة الرئيس شي جينبينغ، وذلك غداة تأكيد السلطات طرد عدد قياسي من أعضاء الحزب بلغ 33 شخصية.

وفي سياق منفصل، قالت بكين إن الكلام عن مؤامرة تجسس صينية استهدفت رئيس شركة "إنفيديا" جنسن هوانغ مجرّد "تكهنات لا تستند إلى أي أساس".

سويسرا/ كوريا الشمالية

بحث وزير الخارجية السويسري إينياسيو كاسيس، خلال زيارته إلى بيونغ يانغ، سبل إحياء الحوار السياسي مع كوريا الشمالية، بعدما أعادت سويسرا إقامة حضور دبلوماسي دائم فيها.

إلى ذلك، اختبرت كوريا الشمالية مسيّرات هجومية وصواريخ وراجمة صواريخ خلال عرض عسكري، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، فيما دعا زعيمها كيم جونغ أون إلى تسريع تطوير المسيّرات والذكاء الاصطناعي لتحقيق "تفوق مطلق" في هذين المجالين العسكريين.

الولايات المتحدة

صوّتت هيئة تنظيمية أميركية لصالح حظر اختبار الأجهزة الإلكترونية، من الهواتف الذكية إلى الكاميرات، في مختبرات صينية لاعتماد استخدامها في الولايات المتحدة.

يستقبل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نظراءه من مجموعة العشرين بمن فيهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في ظل انقسامات بين الدول الأعضاء حول أوكرانيا وإيران، يؤججها الارتفاع الحاد في اسعار الطاقة.

ووصل وزير الخارجية الروسي إلى الولايات المتحدة لحضور الاجتماع، وفق ما أفادت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء.

إلى ذلك، أعلن الحزب الجمهوري الأميركي أن الرئيس دونالد ترامب ألغى اثنين من آخر مهرجانات كان يعتزم عقدها دعما لحلفائه في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

إثيوبيا

قُتل 14 شخصا على الأقل بينهم أطفال في ضربات بطائرات مسيّرة نُفذت الخميس على مخيم للنازحين يقع في إقليم أمهرة على بُعد نحو 400 كيلومتر من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحسب ما أفاد شهود.

روسيا

أعلنت صحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية المستقلة أنها ستتوقف عن الصدور عازية ذلك إلى ضغوط السلطات التي فتّشت أخيرا منزل رئيس تحريرها واعتقلت أحد صحافييها في وقت سابق من هذا العام.

الفاتيكان

أدلى البابا لاوون الرابع عشر بصوته في انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة "كما يقوم عادة بذلك كلما تسنّت له الفرصة"؛ على ما أفاد المكتب الإعلامي بالفاتيكان.

إسكتلندا/ إبستين

تجري الشرطة الإسكتلندية تحقيقا لا يزال في "مراحله الأولى" بشأن معلومات عن إقامة للمتمول الأميركي الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية وشريكته غيلاين ماكسويل في قصر بالمورال الملكي عام 1999، بدعوة من الأمير السابق أندرو.

فرنسا

تشهد موانئ فرنسية وأوروبية، ولا سيما في اليونان، اضطرابات الجمعة جرّاء إضراب عمالي يستمرّ 24 ساعة، بدعوة من نقابات تطالب بزيادة الأجور وتعارض "عسكرة" هذه المنشآت.

إيطاليا

تُنظَّم تظاهرات جديدة في مدن إيطالية عدة، بينها روما وميلانو وتورينو وبولونيا وباليرمو، ما يثير مخاوف السلطات من تكرار أعمال العنف التي شهدتها ميلانو يومي 17 و18 تشرين الأول/ أكتوبر.

مؤتمر "كوب17"

تحاول نحو 200 دولة مشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي "كوب17" في يريفان التوصل إلى تفاهم بشأن قضايا أساسية لحماية الطبيعة، في اليوم الأخير من قمة لا تزال تشهد خلافات كثيرة.

"باينانس"

أعلنت منصة "باينانس" للعملات المشفّرة تعرّضها لاختراق واسع طال أموالا بقيمة نحو 6,3 مليارات دولار، جُمّد نحو نصفها لمنع سرقة ضخمة.