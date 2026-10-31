كيف استطاعت إيران إلحاق أضرار بمليارات الدولارات بـ26 قاعدة أميركية في المنطقة؟

كشف تحليل لوكالة "أسوشيتد برس" الأميركية أن الضربات الإيرانية طالت 26 قاعدة وموقعا عسكريا أميركيا في المنطقة، وركزت الضربات على أنظمة الإنذار المبكر وحظائر الطائرات قبل استهداف منشآت أخرى، ما دفع واشنطن إلى نقل أصول عسكرية إلى خارج الخليج.

ركزت الضربات الإيرانية التي استهدفت أكثر من 20 قاعدة أميركية في المنطقة على أنظمة الإنذار المبكر قبل أن تنتقل إلى استهداف الطائرات والمباني، مما تسبب في أضرار بمعدات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وفقا لتحليل أجرته وكالة "أسوشيتد برس" (أ ب) الأميركية.

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وتحققت "أسوشيتد برس" بشكل مستقل من الأضرار التي لحقت بالأهداف الأميركية، باستخدام صور الأقمار الاصطناعية من عدة جهات، كما تحدثت مع 4 مسؤولين إقليميين تلقوا إحاطات بشأن المواقع المستهدفة، أو لديهم معرفة مباشرة بما تعرض للقصف.

"إنفوغراف" يظهر تضرر بعض القواعد الأميركية في الخليج

ووجدت الوكالة أنه حتى شهر آب/ أغسطس، تسببت أكثر من 115 ضربة بطائرات مسيّرة أو صواريخ، أعلنت إيران أو الميليشيات المدعومة منها مسؤوليتها عنها، في إلحاق أضرار أو تدمير منشآت داخل 26 قاعدة عسكرية وموقعا آخر يضم معدات أميركية.

ووجدت "أسوشيتد برس" أن إيران ركزت في البداية هجماتها على حظائر الطائرات والأنظمة المخصصة لرصد الهجمات القادمة، مما مهد الطريق لشن ضربات إضافية استهدفت المستودعات ومساكن القوات العسكرية وغيرها من المنشآت.

وأعادت هذه الأضرار توزيع الوجود العسكري الأميركي في المنطقة بدرجة كبيرة، إذ أفاد مسؤولان إقليميان بأن الولايات المتحدة نقلت العديد من أصولها العسكرية إلى خارج منطقة الخليج.

وأوضح أحد هذين المسؤولين أن هذه الأصول تشمل الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الاتصالات، إلى جانب معدات أخرى ضرورية لتشغيل القواعد العسكرية.

وتثير تداعيات هذه الأضرار تساؤلات بشأن قدرة الدفاعات الأميركية في المنطقة، في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، شن ضربات جديدة بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة يوم الثلاثاء المقبل، الذي تعهدت طهران برد انتقامي واسع النطاق عليه حال حدوثه.

ومن شأن العودة إلى الأعمال القتالية أن تهدد بإلحاق مزيد من الأضرار المكلفة بالقواعد العسكرية، وهو ما سيزيد من حالة الغموض بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار إعادة بناء قواعدها وإصلاح معداتها في المنطقة بعد انتهاء الحرب.