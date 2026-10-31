موجز أنباء العالم السبت

وجّه المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، تحذيرا لواشنطن من عاقبة استئناف الحرب، وأمر القوات الإيرانية بالردّ دون قيود جغرافية على أي اعتداء أميركي، وشهدت الحدود الإيرانية التركية مقتل جندي تركي في إطلاق نار، وسورية تحاول الانضمام إلى حلف مكة.

عادت الحرب على إيران لتتصدر الأخبار، السبت، بعدما وجّه المرشد الإيراني الأعلى، مجتبى خامنئي، تحذيرا لواشنطن من تجديد الحرب، وأمر القوات الإيرانية بالردّ بقوة على أي اعتداء. ويواصل الفرنسيون احتجاجاتهم ضد غلاء المعيشة، في تعبئة جديدة وسط تحذيرات من تكرار أعمال الشغب والنهب والتخريب التي شهدتها البلاد في 17 تشرين الأول/ أكتوبر. وفي الأثناء، تدرس دمشق إمكانية الانضمام إلى السعودية وباكستان وتركيا في حلف مكة، بحسب ما صرّح به وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني.

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إيران

حذّر المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، الولايات المتحدة من شنّ هجمات جديدة على إيران، وأصدر توجيهات بالردّ "من دون قيود جغرافية" على التهديدات الأميركية والإسرائيلية.

ويأتي التحذير الإيراني فيما تتواصل جهود دبلوماسية جديدة لتجنّب استئناف القتال، مع وجود وسطاء قطريين في طهران وتقارير عن إرسال نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، رسالة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي.

وأعلنت إيران العثور على صيادين كانت أبلغت عن فقدانهما، في أعقاب ما وصفته بهجوم أميركي على مركبين في مضيق هرمز.

السعودية

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية اعتراض "مسيّرة معادية" في منطقة الرياض.

فرنسا

تشهد فرنسا اليوم تعبئة جديدة احتجاجا على غلاء المعيشة، وسط تحذيرات حكومية من "خطر كبير جدا" بعد أسبوعين على الفوضى وأعمال النهب التي رافقت تظاهرات 17 تشرين الأول/ أكتوبر.

ودعا اتحادان طلابيان فرنسيان إلى إغلاق المدارس الثانوية والجامعات يومي الثلاثاء والخميس، مطالبين الحكومة بإصلاح نظام التعليم وتحسين ظروف الدراسة.

سورية

تدرس سوريا إمكانية الانضمام إلى اتفاق مكة الدفاعي الذي يشمل السعودية وباكستان وتركيا، وفق ما أعلن وزير خارجيتها أسعد الشيباني.

الصومال

استولى قراصنة مسلّحون على قارب صيد إيراني قبالة الساحل الشمالي الشرقي للصومال، وفق ما أفادت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي ومصادر أمنية في بونتلاند.

وفي خبر آخر، انتهت مهمة بعثة الأمم المتحدة السياسية في الصومال السبت، بعد عامين من دعم المرحلة الانتقالية، لتُختتم بذلك أكثر من ثلاثة عقود من جهود المنظمة الدولية لبناء السلام في البلاد.

أوكرانيا

بدأ سكان مدينة أوليشكي الواقعة تحت الاحتلال الروسي والتي دمرتها سنوات الحرب بالوصول إلى أوكرانيا، وذلك بعد إجلائهم عبر بيلاروس في ظل هدنة توسطت فيها السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب.

بولندا

يلتقي الرئيس البولندي ممثلين لأحزاب الغالبية الوسطية والمعارضة القومية، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة السياسية والمؤسساتية، بعدما سجلت تصعيدا لافتا الجمعة مع تدخل الشرطة في مقر المحكمة الدستورية في وارسو.

كوريا الشمالية

أكدت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان مجددا التزامها "نزع السلاح النووي بالكامل" من كوريا الشمالية، التي ترفض التخلي عن ترسانتها من أسلحة الدمار الشامل.

الولايات المتحدة الأميركية

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ترحيل أكثر من 150 مهاجرا أفغانيا إلى أفغانستان عبر باكستان، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية، في خطوة تقول جماعات حقوقية إنها قد تعرّض حياتهم للخطر.

تركيا

قتل جندي تركي بإطلاق نار على الحدود مع إيران في أقصى شرق البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات.

وفي سياق مختلف، رشحت تركيا الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فريدون هادي سينيرلي أوغلو، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية.

اليابان

طالب وزير الخارجية الياباني موسكو بالإفراج عن صحافي محتجز لديها، خلال أول لقاء رسمي مباشر مع نظيره الروسي منذ خمس سنوات، حسبما أعلنت طوكيو.

الصين

تراجع نشاط المصانع في الصين مجددا إلى نطاق الانكماش خلال تشرين الأول/ أكتوبر، حسبما أظهرت بيانات رسمية، رغم استمرار النمو في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة في ظل ضعف سوق السلع الاستهلاكية.

"كوب 17"

اتفقت نحو 200 دولة ليل الجمعة - السبت على نصين رئيسيين لحماية الطبيعة، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي "كوب17" في أرمينيا، بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة التي أظهرت استمرار الخلافات بشأن عدد من القضايا الشائكة.