اعتقال 139 متظاهرا في تجمع داعم لحركة "بالستاين أكشن" في لندن

اعتقال 139 متظاهرا على الأقل في لندن أثناء مشاركتهم في تجمع داعم لحركة "بالستاين أكشن" المحظورة في بريطانيا، وذلك قبل أيام من جلسة أمام المحكمة العليا للنظر في قرار الحظر.

من التجمع الداعم لحركة "بالستاين أكشن" في لندن، السبت (Gettyimages)

اعتقلت الشرطة البريطانية 139 متظاهرا على الأقل، السبت، في لندن لمشاركتهم في تجمع لدعم حركة "بالستاين أكشن" المصنفة "إرهابية"، قبل أيام من جلسة أمام المحكمة العليا للنظر في قرار الحظر.

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بدأت شرطة العاصمة الاعتقالات بعيد تنظيم مئات المتظاهرين "تحركا جماعيا" نحو منتصف النهار خارج السفارة الأميركية.

وذكرت الشرطة في تحديث مسائي، أن عناصرها "يواصلون تنفيذ عمليات توقيف"، مؤكدة في الوقت ذاته أنه تم احتجاز 139 شخصا حتى الآن.

ورفع معظم المتظاهرين لافتات كتب عليها "أنا أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم بالستاين أكشن"، و"كيف تُعتبر محاولة وقف إبادة جماعية جريمة؟"، و"نحن متظاهرون، لسنا إرهابيين".

اعتقلت الشرطة أكثر من أربعة آلاف شخص للاشتباه في إظهارهم الدعم لحركة "بالستاين أكشن"، بعدما حظرتها الحكومة البريطانية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في تموز/ يوليو 2025.

وأرجئت جلسات في تموز/ يوليو تتعلق بأكثر من ألفين من تلك القضايا إلى وقت لاحق من هذا العام.

جاء تصنيف الحكومة بعد احتجاجات نظمها نشطاء الحركة، لا سيما في قاعدة للقوات الجوية الملكية وفي موقع لشركة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستمز".

وأيد القضاء في الاستئناف قرار الحظر في حزيران/ يونيو. غير أن المؤسسة المشاركة للحركة هدى عموري طعنت في القرار أمام المحكمة العليا. ومن المقرر أن تُعقد جلسة النظر في القضية يومي الأربعاء والخميس.

كذلك، نُظمت تظاهرة أخرى في إدنبرة في اسكتلندا.

وقال المتظاهر ستيف ماسترز، وهو عسكري سابق في سلاح الجو الملكي، "لا يوجد أي أساس قانوني لهذا الحظر. فوصْفُهم بالإرهابيين ليس سوى إجراء سياسيا بحتا، وهو ما يفرغ مفهوم الإرهاب ذاته من قيمته".

بالنسبة لهذا الرجل البالغ 56 عاما والذي سبق أن أُوقف أربع مرات، فإنه "من المهم مواصلة الضغط على الحكومة والقضاء" من خلال التظاهر.

أما مارجي مانسفيلد وهي مستشارة مالية سابقة تبلغ 70 عاما، فقد أوقفت نحو عشر مرات. ومع ذلك، فهي لم "تشارك في أي تظاهرة" قط قبل تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وقالت المرأة إن لديها أمل ضئيل في ما يتعلق بجلسة الاستماع أمام المحكمة العليا. وأضافت في تصريح "بدأت ثقتي في النظام القضائي تنحسر"، مشددة على أنه "لا يوجد ما يشير إلى أن الحكومة على وشك التراجع عن موقفها".

تأسست "بالستالين أكشن" عام 2020، وتتمثل غايتها كما يرد في موقعها الإلكتروني الذي حُجب عن مستخدمي الإنترنت في المملكة المتحدة، في وضع حد لـ"المشاركة العالمية في نظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل".

وجعل الحظر من العضوية في الحركة أو دعمها جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.