انتخابات أميركا النصفية: ترامب يثير مخاوف من الطعن بالنتائج

تتزايد المخاوف من تداعيات تشكيك دونالد ترامب المسبق بنزاهة الاقتراع، واحتمال رفضه الاعتراف بالنتائج في حال خسارة حزبه، بالتزامن مع نزاعات قضائية بشأن إجراءات التصويت وفرز الأصوات.

تتجه الولايات المتحدة إلى انتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء المقبل، وسط منافسة محتدمة على السيطرة على مجلسي الكونغرس، ومخاوف ديمقراطية من رفض الرئيس دونالد ترامب الإقرار بهزيمة الجمهوريين، في ظل تصاعد تصريحاته بشأن احتمال حدوث تزوير انتخابي، وتحركات إدارته القضائية المتعلقة بإجراءات التصويت وفرز الأصوات.

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ويسعى الجمهوريون إلى الحفاظ على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ، البالغة 53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين، فيما يطمح الأخيرون إلى انتزاع السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس على الأقل، بما يتيح لهم عرقلة أجندة ترامب التشريعية خلال العامين الأخيرين من ولايته.

ويكثف ترامب تحركاته الانتخابية لحشد قاعدته، ولا سيما أنصار حركة "ماغا"، داعيا إلى منع الديمقراطيين من السيطرة على الكونغرس، ومتعهدا بمنح كل مواطن أميركي بالغ 5 آلاف دولار في حال احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على المجلسين، وهو تعهد أثار تساؤلات بشأن مدى امتلاكه الصلاحيات القانونية لتنفيذه.

وتواجه حملة الجمهوريين تحديات مرتبطة بتراجع شعبية ترامب، والغضب من الحرب مع إيران وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود، وفق استطلاعات الرأي. وفي المقابل، تتصاعد مخاوف الديمقراطيين من تشكيك ترامب مسبقا في نزاهة الانتخابات، وتكرار موقفه الرافض للإقرار بهزيمته في انتخابات عام 2020.

وفي هذا السياق، أثارت تحركات وزارة العدل الأميركية بشأن الانتخابات مخاوف من تدخل الإدارة في العملية الانتخابية، بعدما فتحت تحقيقا جنائيا في سباق مجلس الشيوخ بولاية ألاسكا، وواصلت نزاعها القانوني مع ولاية كاليفورنيا بشأن سجلات الناخبين والتصويت عبر البريد، وسط مزاعم بوجود أكثر من 20 ألف شخص غير مواطن مسجلين للتصويت، وهي ادعاءات شككت الولاية وخبراء في صحتها.

وحذر حاكم كاليفورنيا، غافن نيوسوم، من احتمال سعي عملاء اتحاديين إلى الحصول على أوامر قضائية لمصادرة بطاقات الاقتراع ومواد انتخابية قبل المصادقة على النتائج، فيما أصدرت محاكم اتحادية قرارات تقيد ضغوط وزارة العدل على مسؤولي الانتخابات المحليين بشأن إجراءات التصويت والفرز.

وتأتي هذه التطورات في وقت سجل فيه التصويت المبكر مستوى قياسيًا، بعدما أدلى أكثر من 51 مليون أميركي بأصواتهم، سواء بالحضور الشخصي أو عبر البريد، مقارنة بنحو 46 مليونًا في انتخابات التجديد النصفي عام 2022.