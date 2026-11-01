توقيف 325 شخصا شاركوا في تظاهرة دعما لـ"بالستاين أكشن" بلندن

أعلنت الشرطة البريطانية توقيف 325 شخصا في احتجاجات بلندن لدعم منظمة "بالستاين أكشن" المصنفة إرهابية، تزامناً مع قرب جلسة للمحكمة العليا لنظر الطعن في قرار حظرها، وتجريم دعمها بالسجن حتى 14 عاما.

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، توقيف 325 شخصا شاركوا، السبت، في احتجاج في لندن تأييدا لمنظمة "بالستاين أكشن" المصنّفة "إرهابية" في البلد، مع اقتراب موعد جلسة قضائية للنظر في القرار المثير للجدل لحظر هذه الهيئة.

وأطلق المحتجّون تحرّكا واسعا أمام السفارة الأميركية في العاصمة البريطانية قبل أيام قليلة من جلسة للمحكمة العليا تمتدّ على يومين للنظر في قرار الحكومة البريطانية في تموز/ يوليو 2025، تصنيف المنظمة في عداد الكيانات "الإرهابية".

وحذت الولايات المتحدة حذو بريطانيا في آب/ أغسطس مع تصنيف "بالستاين أكشن"، في ظلّ حملة الإدارة الأميركية على الهيئات اليسارية الميول.

ويجعل إدارج "بالستاين أكشن" في القائمة السوداء التي تتضمّن على سبيل المثال حركة حماس العضوية فيها أو تأييدها جريمة يعاقب عليها بالسجن، وصولا إلى 14 عاما.

وبموجب القرار الحكومي، أوقفت الشرطة البريطانية أكثر من أربعة آلاف شخص لإظهارهم الدعم للحركة، بينهم عدد كبير من الكبار في السنّ والناجين من محرقة اليهود.

وقالت شرطة لندن في إحاطة محدثّة الأحد "في المجموع، تمّ توقيف 325 شخصا الأمس"، مشيرة إلى أن "أغلبية الأشخاص (320) أوقفوا لإعرابهم عن الدعم لمنظمة محظورة بموجب قانون الإرهاب".

واحتشد عدد أقلّ من المحتجّين أيضا أمام القنصلية الأميركية، السبت، في إدنبره حيث لم تعلن الشرطة عن أيّ عملية توقيف بعد.

وذكرت الشرطة الإسكتلندية في بيان، الأحد، أن "التحقيقات متواصلة لتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا وهم يرتدون قمصانا أو يرفعون لافتات مؤيدة لمنظمة محظورة"، مع الإشارة إلى أن "التدابير اللازمة ستتخذ في الوقت المناسب".