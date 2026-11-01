موجز أنباء العالم الأحد

تضمن الموجز الإخباري تحذير إيران من حرب طويلة، واستدعاء باينانس لعملياتها بعد اختراق كوري، واستحواذ أرامكو على 49% من "هيوماين"، إلى جانب توقيفات باحتجاجات في بريطانيا وفرنسا والبرتغال، وانتخابات بلغاريا، وتوترات أمنية بفرنسا والغرب والهند.

حذّرت إيران، اليوم الأحد، من أن أي حرب جديدة مع الولايات المتحدة قد تكون أطول من الحرب السابقة، مؤكدة أن الولايات المتحدة لن تكون صاحبة القرار في تحديد نهايتها، وذلك غداة تلويح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بإمكانية شن ضربات جديدة على أهداف إيرانية.

وقال ترامب، السبت، إن الولايات المتحدة دمرت جزءا كبيرا من القدرات العسكرية الإيرانية لكن لا يزال عليها "التعامل مع" هدف أو هدفين.

المنامة

وأعرب مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، الأحد، عن أمله في تحقيق "اختراق دبلوماسي" بشأن الحرب، مع تأكيده أنّ بلاده تبقى مستعدة للسيناريو "الأسوأ".

الدوحة

تعرضت ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية لهجوم بأجسام مجهولة في مياه الخليج مساء الجمعة، على ما أفاد الإعلام الرسمي الأحد، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات في أفراد طاقمها أو حدوث تسرب.

غزة

استشهد ثمانية فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب نحو عشرين آخرين بجروح في غارتين جويتين إسرائيليتين، الأحد، في قطاع غزة، بحسب ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية.

واشنطن

أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، عن دعمه لجنسن هوانغ الرئيس "العبقري" لشركة إنفيديا الأميركية العملاقة للرقائق الإلكترونية، عقب تقرير أفاد بأنه كان مستهدفا ضمن مخطط تجسسي صيني.

أتلانتا

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، السبت، إنه ناقش مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش محادثات مجموعة العشرين، إمكان إجراء لقاء بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، الشهر المقبل.

باريس

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الأحد، توقيف أكثر من 770 شخصا خلال احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع، غداة تظاهر مئات الآلاف احتجاجا على الارتفاع الحادّ في الأسعار، وعدم تكافؤ الفرص.

كما أعلن قائد حركة طلابية عن استئناف إغلاق المدارس الثانوية اعتبارا من الإثنين في فرنسا، مشيرا إلى أن المقترحات الحكومية لم تأت على قدر تطلعات المحتجين الذين يطالبون بظروف تعليم أفضل في البلد.

واشنطن

وأعلنت "باينانس"، وهي أكبر منصة لتبادل العملات المشفرة في العالم من حيث المعاملات اليومية، استئناف عمليات السحب بعد تعليقها إثر تعرّضها لهجوم طال أكثر من 6 مليارات دولار من أصولها نسبته الاستخبارات الأميركية إلى كوريا الشمالية.

وقد اتهم مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، السبت، كوريا الشمالية بالوقوف وراء سرقة عملات مشفرة بقيمة 6,3 مليارات دولار من خلال اختراق منصة "باينانس".

الرياض

استحوذت شركة "أرامكو" على 49% من أسهم شركة "هيوماين" للذكاء الاصطناعي المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة الحكومي، على ما جاء في بيان مشترك للكيانين السعوديين الأحد، فيما تحاول المؤسسة النفطية العملاقة تسخير هذه التكنولوجيا المتطورة في قطاع النفط.

موسكو

أعلنت السلطات الروسية، الأحد، إصابة "شركة صناعية" في هجوم ليلي بالمسيرات شرق موسكو، بعدما أكدت أوكرانيا ضرب مصفاة نفطية كبرى.

لشبونة

داهمت شرطة مكافحة الشغب البرتغالية مخيّمات أقامها محتجون في لشبونة وبورتو في الساعات الأولى من صباح الأحد، وأوقفت 13 شخصا، في أحدث مواجهة بين الشرطة والمتظاهرين احتجاجا على أزمة الإسكان.

كراكاس

هاجم الجيش الفنزويلي، متمردين يساريين كولومبيين كانوا يتمركزون داخل الأراضي الفنزويلية قرب الحدود ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، وفق ما أفادت منظمة غير حكومية، السبت.

نيودلهي

شارك آلاف الأشخاص، الأحد، في تظاهرة قادها سياسيون معارضون في العاصمة الهندية، جددوا خلالها مطالبتهم باستقالة رئيس اللجنة الانتخابية بسبب مراجعة قوائم الناخبين التي يقولون إنها تمنح الحزب الحاكم أفضلية غير عادلة.

الفاتيكان

يستعد البابا لاوون الرابع عشر للقيام بواحدة من أكثر الرحلات البابوية الخارجية طموحا منذ عقود، بحيث سيزور أوروغواي والأرجنتين والبيرو التي يعتبرها وطنا ثانيا له، رغم خضوعه أخيرا لجراحة لاستئصال سرطان الرئة.

صوفيا

بدأ البلغار الإدلاء بأصواتهم، الأحد، في الدورة الثانية من انتخابات رئاسية تشهد منافسة محتدمة بين مرشحين لديهما رؤيتين متعارضتين حول الحرب في أوكرانيا والعلاقات مع روسيا، وسط توتر أمني متزايد في البحر الأسود.

لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، الأحد، عن توقيف 325 شخصا شاركوا، السبت، في احتجاج في لندن تأييدا لمنظمة "بالستاين أكشن" المصنّفة "إرهابية" في البلد، مع اقتراب موعد جلسة قضائية للنظر في القرار المثير للجدل لحظر هذه الهيئة.

بوليفيا

أعلن الرئيس البوليفي، رودريغو باز، السبت، حالة الطوارئ بهدف توفير الموارد اللازمة للتعامل مع تداعيات ظاهرة "إل نينيو" المناخية، التي تتسبب في دمار واسع النطاق حول العالم.