بقائي: لا أمن في مضيق هرمز دون رفع الحصار البحري

تعكس التصريحات الإيرانية تمسك طهران بشروطها في أي تفاهم مع واشنطن، مع إبقاء باب التواصل الدبلوماسي مفتوحا عبر الوسطاء. تحاول إيران تحميل الولايات المتحدة مسؤولية تعثر المفاوضات، وسط ربطها استقرار الملاحة في مضيق هرمز بالتوصل إلى تفاهم يستجيب لمطالبها.

اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الإثنين، الولايات المتحدة بعرقلة الجهود الدبلوماسية، رغم استمرار تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر الوسطاء.

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وقال إن إيران قدمت مطالبها بوضوح، وإن مقترحها لا يزال مطروحا، مشيرا إلى أن القرار بات بيد واشنطن.

وأضاف أن ضمان أمن مضيق هرمز يرتبط برفع الحصار البحري والاستجابة للمطالب الإيرانية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن مضيق هرمز لن يكون آمنا ما لم يرفع الحصار البحري وتنفذ مطالب طهران، متهمًا الولايات المتحدة بالعمل على إفشال المسار الدبلوماسي، رغم استمرار تبادل الرسائل بين الجانبين عبر الوسطاء.

وقال بقائي إن إيران عرضت مطالبها وشروطها على الجانب الأميركي بوضوح، وإن مقترحها لا يزال قائمًا، مشيرًا إلى أنه جرى اختصاره وأصبح من الممكن تنفيذه خلال يومين.

وأضاف أن طهران لن تقبل التزامات من طرف واحد، وأن الكرة باتت في ملعب واشنطن لاتخاذ قرار بشأن المقترح.

وفي ما يتعلق بإدارة المفاوضات، أوضح بقائي أن المجلس الأعلى للأمن القومي يتولى إدارة الملف الدبلوماسي، فيما لا يزال محمد باقر قاليباف رئيسا للوفد الإيراني المفاوض.

وأشار إلى أن زيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى الدوحة تهدف إلى تسهيل تبادل الرسائل مع الجانب الأميركي.

ترامب يلوح بتصعيد عسكري ضد إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن امتناع الولايات المتحدة عن حسم المواجهة مع إيران يعود إلى رغبته في منح فرصة لتجنب سقوط مزيد من الضحايا، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى إنقاذ الأرواح.

وأضاف ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية آيوا، أن إيران تمر بوضع صعب، محذرًا من أن واشنطن قد تضطر في مرحلة ما إلى توجيه ضربة قوية لها.

إسرائيل تستكمل استعداداتها لاحتمال استئناف الهجوم على إيران

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل أنهت استعداداتها لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، بما يشمل الجانبين الهجومي والدفاعي، ولا سيما منظومات الدفاع التابعة لسلاح الجو.

وأضافت الهيئة أن شحنات من الذخائر والصواريخ الاعتراضية وصلت خلال الأيام الماضية من الولايات المتحدة وأوروبا إلى إسرائيل ودول أخرى في المنطقة، في إطار عملية لوجستية معقدة نفذها الجيش الأميركي.