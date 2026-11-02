تحذيرات من احتمال استخدام واشنطن السلاح النووي ضد إيران

أعادت تصريحات تاكر كارلسون بشأن احتمال لجوء واشنطن إلى استخدام سلاح نووي ضد إيران، تحت ضغط إسرائيلي، إثارة المخاوف من اتساع المواجهة، في ظل حديثه عن انقسام داخل إدارة ترامب بين مؤيدين للتصعيد وداعمين للمسار الدبلوماسي.

أثار الإعلامي الأميركي المحافظ تاكر كارلسون جدلا واسعا، عقب تحذيره من احتمال إقدام إدارة الرئيس دونالد ترامب على توجيه ضربة نووية لإيران خلال أيام، تحت ضغوط يمارسها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

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وقال كارلسون، في تدوينة حصدت أكثر من 15 مليون مشاهدة خلال ساعات، إن نتنياهو يضغط على ترامب وكبار مسؤولي إدارته لاستخدام السلاح النووي ضد منشأة لتخصيب اليورانيوم في منطقة جبل بيكاكس وسط إيران، مدعيا أن التحصينات الصخرية للمنشأة تجعل تدميرها بالأسلحة التقليدية أمرا متعذرا.

وربط كارلسون التصعيد المحتمل بالأزمة السياسية التي يواجهها نتنياهو، معتبرا أن تعثره في تشكيل حكومة ائتلافية قد يدفعه إلى تصعيد المواجهة مع إيران، للحفاظ على موقعه السياسي وتجنب العودة إلى مواجهة التحقيقات القضائية.

وأشار إلى وجود تباين داخل إدارة ترامب بشأن التعامل مع الملف الإيراني، إذ يدفع وزير الدفاع بيت هيغسيث وقائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، إلى استئناف العمليات العسكرية، وفق روايته، بينما يدعم نائب الرئيس جيه دي فانس والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مواصلة المسار الدبلوماسي وإمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وحذر كارلسون من أن واشنطن تتجه نحو منعطف خطير، في ظل حديث عن تغييرات في العقيدة النووية الأميركية تتيح توسيع خيارات استخدام الأسلحة النووية التكتيكية، مشيرا إلى أن ترامب قد يحسم موقفه من هذا الخيار بحلول السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وأثارت هذه التحذيرات ردود فعل رافضة، إذ اعتبر العقيد الأميركي المتقاعد لورنس ويلكرسون أن إصدار أمر باستخدام السلاح النووي ضد إيران سيكون غير قانوني، وأن رفض تنفيذه واجب، فيما وصفت العضوة السابقة في الكونغرس مارجوري تايلور غرين الضربة المحتملة بأنها جريمة ضد الإنسانية.