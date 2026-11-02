دول الكاريبي تطالب بريطانيا بحوار شامل حول إرث العبودية وترفض حصره بالاعتذار

تشمل الخطة المطالبة باعتذار رسمي كامل، وتحسين خدمات الصحة والتعليم والتدريب، واستعادة التراث الثقافي، وإعادة التواصل مع الجذور الأفريقية، والتأهيل النفسي، إلى جانب تطوير التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، وإلغاء الديون والتعويضات المالية ومعالجة آثار الاستعمار...

رفضت مجموعة دول الكاريبي "كاريكوم" استبعاد التعويضات من أي محادثات مع بريطانيا بشأن إرث العبودية وتجارة العبيد عبر الأطلسي، رغم ترحيبها باستعداد رئيس الوزراء البريطاني، أندي بيرنهام، للنظر في تقديم اعتذار رسمي باسم الدولة البريطانية.

وأكد رئيس المجموعة ورئيس وزراء سانت لوسيا، فيليب جيه بيير، أن الاعتذار يمثل خطوة أساسية نحو معالجة المظالم التاريخية، لكنه لا يكفي من دون إجراءات فعلية لجبر الأضرار التي خلفتها العبودية في دول المنطقة.

وجاء موقف المجموعة ردًا على تصريحات لبيرنهام أبدى فيها انفتاحه على الاعتذار، وعرض إجراء حوار منظم مع الدول والمجتمعات المتضررة، مع رفضه دفع تعويضات مالية عن ممارسات تاريخية لم يشارك فيها البريطانيون الحاليون.

وبحسب صحيفة "جامايكا غلينر"، رحب بيير بعرض الحوار البريطاني، لكنه شدد على ضرورة أن يشمل جميع عناصر خطة العدالة التعويضية التي تتبناها المجموعة، وألا تُستبعد التعويضات المالية من جدول المناقشات.

وكان بيرنهام قد أعرب، في مقال نشرته صحيفة "الغارديان"، عن أسفه الشخصي للمعاناة الناجمة عن العبودية وآثارها المستمرة، مؤكدًا استعداده للنظر في مطالب تقديم اعتذار رسمي باسم الدولة، من دون أن يصدر اعتذار بالفعل.

وواجه الملك تشارلز ضغوطًا ومطالبات متجددة من دول المنطقة بتقديم اعتذار رسمي ودفع تعويضات عن حقبة تجارة الرقيق التاريخية. وقد أقرّ تشارلز بوجود "معاناة كبيرة ومظالم في الماضي" ووصف بعض الجوانب بأنها وُلدت من رحم الظلام، دون تقديم اعتذار رسمي مباشر.

ورفض رئيس الوزراء البريطاني تحميل المواطنين الحاليين المسؤولية المالية عن ممارسات وقعت في حقبة تاريخية سابقة، معتبرًا أن التعويضات المالية ليست السبيل المناسب لمعالجة هذا الإرث.

في المقابل، أكدت "كاريكوم" أن مطالب العدالة التعويضية لا تستند إلى تحميل الأجيال الحالية ذنبًا شخصيًا، وإنما إلى مسؤولية الدول والمؤسسات عن سياسات وممارسات تاريخية استفادت منها.

وشدد بيير على أن هذه المسؤولية لا تسقط بمرور الأجيال، مشيرًا إلى أن الدولة البريطانية شرّعت العبودية وحمتها واستفادت منها اقتصاديًا، ثم عوضت مالكي المستعبدين عند إلغائها، فيما لم يحصل المستعبدون السابقون على تعويضات مماثلة.

وأكد أن أي حوار يستبعد التعويضات منذ البداية لن يكون شاملًا، داعيًا إلى مناقشة جميع البنود الواردة في خطة "كاريكوم" للعدالة التعويضية.

وفي محاولة لطرح مسار بديل، أعلن بيرنهام مبادرة لإعادة هيكلة ديون الدول الأشد فقرًا في "الكومنولث"، بمشاركة رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون، بهدف تخفيف أعباء سداد الديون.

وأبدت "كاريكوم" استعدادها لدراسة المبادرة، لكنها أكدت أن تخفيف الديون، على أهميته، لا يمكن أن يحل محل العدالة التعويضية.

وأشارت المجموعة إلى أن معظم دولها تُصنّف ضمن الاقتصادات متوسطة أو مرتفعة الدخل استنادًا إلى متوسط دخل الفرد، ما يحرمها من بعض برامج تخفيف الديون، رغم تعرضها لمخاطر اقتصادية ومناخية كبيرة.

وطالبت بأن تأخذ المبادرات الدولية في الاعتبار درجة تعرض الدول للمخاطر، بدل الاعتماد على مستوى الدخل وحده.

وأثار موقف بيرنهام بشأن الاعتذار اعتراضًا داخل بريطانيا، إذ نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوك، رفضها تقديم اعتذار رسمي، معتبرة أنه قد يفتح الباب أمام مطالبات بالتعويضات المالية.

وفي السياق نفسه، دعا مؤسس "حملة الإصلاح"، دينيس أوبراين، إلى تقديم اعتذار بريطاني كامل، مصحوب باستثمارات ذات أثر ملموس في دول الكاريبي.

وربط أوبراين مطالب العدالة التعويضية بالتحديات التي تواجه المنطقة، بما فيها أعباء الديون وأوضاع الصحة والتعليم والتعرض لتداعيات تغير المناخ، داعيًا إلى إدراج هذه الملفات ضمن أي مفاوضات مستقبلية.

وتستند مطالب دول الكاريبي إلى خطة إقليمية أوسع من النقاش الحالي مع الحكومة البريطانية، إذ أقرت "كاريكوم"، في يوليو/ تموز الماضي، نسخة محدثة من خطتها ذات النقاط العشر للعدالة التعويضية.

وتشمل الخطة المطالبة باعتذار رسمي كامل، وتحسين خدمات الصحة والتعليم والتدريب، واستعادة التراث الثقافي، وإعادة التواصل مع الجذور الأفريقية، والتأهيل النفسي، إلى جانب تطوير التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، وإلغاء الديون والتعويضات المالية ومعالجة آثار الاستعمار.

كما تتناول المطالب الأضرار الناجمة عن إبادة السكان الأصليين وتجارة المستعبدين، ولا تقتصر على دفع تعويض مالي واحد.