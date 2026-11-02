فرنسا: طلاب الثانويات يستأنفون احتجاجاتهم بإغلاق مداخل المدارس

تجددت مظاهرات الطلاب الاحتجاجية في فرنسا اليوم، الإثنين، وشملت إغلاق مدارس وتعطيل الدراسة في 25% من مدارس البلاد، بعدما رأت الحركة الطلابية أن تعهدات الحكومة بالإصلاح غير كافية.

طلاب يغلقون مدخل مدرسة في مارسيليا بحاويات قمامة، 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 (Getty Images)

استأنف طلاب المدارس الثانوية في مناطق عديدة من فرنسا احتجاجاتهم عبر محاصرة المدارس وإغلاق مداخلها، بعد اعتبارهم تعهدات الحكومة غير كافية.

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وبحسب وسائل إعلام محلية، الإثنين، أغلق مئات الطلاب مداخل مدارسهم في العاصمة باريس، ومدن مارسيليا وتولوز ورين وليون.

وتأثرت 75 مدرسة في أنحاء مرسيليا بالاحتجاجات، فيما استمرت عمليات المحاصرة في 7 مدارس ثانوية.

وفي تولوز، منع الطلاب الدخول إلى مدرستي برتيلو وأرين الثانويتين باستخدام حاويات القمامة والحواجز.

أما في مدينة بريست، فتجمع مئات الشبان أمام مدرستي كيريشين وهارتلوار الثانويتين ومنعوا الدخول إليهما.

وقال وزير التربية الفرنسي، إدوار غوفراي، في تصريح لإذاعة "فرانس إنتر"، إن الدراسة تعطلت في بعض المدارس بمنطقة إيل دو فرانس، التي تضم العاصمة باريس، وفي إقليم نور ومدينة تولوز بسبب الاحتجاجات.

ووفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية، حاصر الطلاب 41 مدرسة ثانوية في عموم البلاد، فيما بلغت نسبة المدارس التي تعطلت فيها الدراسة بسبب الاحتجاجات 25%.

وكان وزير التربية غوفراي قد أعلن خفض أعداد الطلاب في صفوف المدارس الثانوية، واستكمال إجراءات التعاقد مع 920 مدرسا متعاقدا، وفتح أكثر من 500 وظيفة إضافية.

كما تعهد بتغيير منصة "باركورساب"، المخصصة لتقديم طلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، بحلول عام 2028.

وأفاد غوفراي بأن الحكومة ستوفر حتى عام 2030 قروضا منخفضة الفائدة بقيمة 4 مليارات يورو، بهدف تزويد المدارس التي تعاني من الحر الشديد صيفا والبرد القارس شتاء أنظمة تكييف وتدفئة، وجعلها أكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ.

بيد أن طلاب المدارس الثانوية رأوا أن تعهدات الحكومة غير كافية، ودعوا إلى استئناف عمليات محاصرة المدارس.

وينظم طلاب المدارس الثانوية في فرنسا احتجاجات منذ 17 أيلول/ سبتمبر الماضي، للمطالبة بتحسين ظروف التعليم وزيادة الإمكانات المخصصة لمدارسهم، ورفع عدد المعلمين.

وكانت الاحتجاجات قد تراجعت خلال المفاوضات بين الحكومة ونقابات طلاب المدارس الثانوية وممثليهم، فيما قدمت الحكومة بعض التعهدات المتعلقة بقطاع التعليم.

ووصل عدد الموقوفين في إطار الاحتجاجات، التي حظيت بدعم طلاب الجامعات والنقابات، إلى نحو 8 آلاف شخص.