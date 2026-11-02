موجز أنباء العالم الإثنين

أبدت طهران استعدادا مشروطا لفتح مضيق هرمز خلال يومين، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط لتفضيل ترامب الدبلوماسية. انسحاب الاحتلال من الخليل، وشكوى سودانية ضد إثيوبيا، وبدء سحب قوات أوغندا من الصومال، وطرح بنك القاهرة بالبورصة.

أبدت طهران استعدادها لإعادة فتح مضيق هرمز الإستراتيجي خلال يومين بدلا من سبعة أيام كما نصّت خطّتها الأولية، ولكن بشروط، في وقت يتزايد خطر تجدّد الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وتشترط طهران لإعادة فتح المضيق وقف إطلاق النار على جميع الجبهات في المنطقة، والإفراج عن أصولها المجمّدة في الخارج، ورفع العقوبات عن قطاعها النفطي، وإنهاء الحصار البحري الأميركي على موانئها.

وحذّر الناطق باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، من أن "أيّ عمل عدواني ضدّ إيران، وأيّ هجوم عسكري عليها بأي وسيلة، سيُقابل بردّ قوي وفوري وشامل من جانبنا"، مؤكدا أن "تبادل الرسائل لا يزال مستمرا" عبر وسطاء.

وفي ظل التهديدات الأميركية بشن ضربات جديدة على إيران، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي لمسؤول إيراني كبير دعم بكين لطهران في "حماية سيادتها وأمنها خلال لقاء بينهما في بكين.

صنعاء

قالت وزارة الصحة التابعة للحوثيين إن سبعة مدنيين أصيبوا جراء غارات جوية شنها التحالف بقيادة السعودية على ميناء الحديدة وشركة نفطية، الأحد.

لندن

تراجعت أسعار النفط، الإثنين، بعدما أفادت تقارير صحافية بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يفضّل المسار الدبلوماسي على توجيه ضربة لإيران بعد انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة.

الخليل

أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، الانسحاب من الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة بعد عملية عسكرية شنّها قبل نحو عشرة أيام.

وقال مسؤول عسكري بجيش الاحتلال، إن الجنود "نفذوا عمليات تفتيش دقيقة في مواقع عدة، واعتقلوا مشتبها بهم وأخضعوهم للتحقيق" مضيفا أن القوات هدمت منزلَي منفّذَي الهجوم، و"أغلقت مساحة تحت الأرض تقع بجوار أحد المنزلين".

عمّان

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال خطاب العرش أمام البرلمان، إن "لا أمن ولا استقرار" في المنطقة "من دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في أرضه".

الخرطوم

قالت الخرطوم إنها تقدمت بشكوى ضد إثيوبيا أمام مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي، على خلفية ما وصفته بـ"الاعتداء السافر" على مرافق مدنية بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي الإثيوبية، بحسب بيان لوزارة الخارجية السودانية، الأحد، في وقت تتهم الخرطوم أديس أبابا بالوقوف إلى جانب قوات الدعم السريع.

بيروت

أعلن حزب الله بدء صرف بدلات إيواء لنازحين، ممن تدمّرت أو تضرّرت منازلهم ولا يملكون سكنا بديلا، هي الأولى بعد الحرب الأخيرة، في خطوة تأتي رغم جهود محلية ودولية لتجفيف مصادر تمويله.

موسكو وكييف

قالت روسيا إن تطبيق الإنذارات التابع لوزارة الطوارئ تعرض لـ"هجوم إلكتروني واسع النطاق"، بعد ساعات من إعلان أوكرانيا تعرضها لاختراق رقمي، في تبادل للهجمات على ما يبدو بين الجانبين، تزامنا مع انتهاء أطول هدنة بينهما، مساء الأحد.

وبعد انتهاء الهدنة الموضعية التي أتاحت إجلاء سكان مدينة تعاني أزمة إنسانية، وأفادت كييف بأن روسيا استأنفت هجماتها على منطقة خيرسون في الجنوب.

واشنطن

على وقع استطلاعات رأي مواتية، ينظّم الديمقراطيون، اليوم الإثنين، آخر تجمّعاتهم استعدادا لانتخابات منتصف الولاية المقرّرة الثلاثاء، والتي قد ينتزعون فيها من الجمهوريين السيطرة على الكونغرس، ولو جزئيا، ما سيمكنهم من التضييق على الرئيس دونالد ترامب، المتّهم بتجاوز صلاحياته.

أوغندا

أعلنت أوغندا أنها بدأت سحب قواتها من الصومال، حيث كانت من المساهمين الأساسيين في تحالف ضد المتمردين، وأفاد الجيش بأن انسحابه "سيمثل نهاية لعمليات أوغندا المستمرة منذ 20 عاما دعما للسلام والاستقرار في الصومال".

باريس

حذّر تقريران أمميان من أن تجاوز الاحترار العالمي عتبة 1,5 درجة مئوية ستكون له عواقب "لا رجعة فيها" على الأنهار الجليدية والجليد البحري والمناطق المتجمّدة على سطح الأرض، داعيين إلى التحرّك "في أسرع وقت ممكن".

القاهرة

بدأ الإثنين تداول أسهم بنك القاهرة الحكومي في "أضخم طرح في تاريخ البورصة المصرية" بقيمة تجاوزت 36 مليار جنيه (650 مليون دولار)، بحسب ما أعلن رئيس البورصة، في ظل حث مؤسسات الإقراض الدولية القاهرة على المضي قدما في خصخصة الأصول.

أبو ظبي

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية، الإثنين، عن شراكة مع شركة "أوبن إيه آي"، مشيرة إلى أن "أدنوك" ستصبح بموجب ذلك "أول شركة طاقة في العالم" تستخدم منصة "أوبن إيه آي فرونتير" المتطورة للذكاء الاصطناعي.

ألمانيا

بدأت، الإثنين، محاكمة رجل يُشتبه في أنه دهس بسيارته حشدا من الأشخاص في مدينة لايبزيغ الألمانية في أيار/ مايو، ما أسفر عن مقتل شخصين.

جنيف

عدّ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن تفشي أوبئة فتاكة، مثل وباء إيبولا المتفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يبرز الحاجة الملحة إلى استكمال المعاهدة الدولية بشأن الجوائح، في وقت لا تزال الدول الغنية والنامية على خلاف بشأن كيفية تطبيقها.