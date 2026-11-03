إيران تعدم رجلين أُدينا بقتل رجال شرطة خلال احتجاجات يناير

نفذت السلطات الإيرانية حكمي إعدام بحق رجلين، أدينا بالمشاركة في قتل 4 من أفراد الشرطة خلال احتجاجات أصفهان في كانون الثاني/ يناير الماضي، ليرتفع عدد الذين أُعدموا في القضية نفسها إلى 4 أشخاص.

عنصران من الأمن الإيراني في أحد شوارع طهران (Getty Images)

أعدمت السلطات الإيرانية اليوم، الثلاثاء، رجلين شنقا بعد إدانتهما بالضلوع في قتل 4 رجال شرطة خلال احتجاجات شهدتها مدينة أصفهان في وسط إيران في كانون الثاني/ يناير، وفق ما أعلنت السلطة القضائية.

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وأفاد موقع "ميزان" التابع للسلطة القضائية بأنّ "أمير حسين ملكي وأمير حسين إبراهيمي، وهما من المسلحين الذين ارتكبوا الجريمة في أصفهان في كانون الثاني/ يناير 2026، وأدّت أفعالهم الوحشية والشنيعة إلى استشهاد أربعة شرطيين، أُعدما شنقا".

وأضاف الموقع أن الحكمين نُفذا "بعد مراجعة قانونية شاملة للقضيتين وتأييد المحكمة العليا حكمي الإعدام"، بعد طعن بالحكم تقدم به المحكومان.

واندلعت موجة احتجاجات في إيران في كانون الأول/ ديسمبر على خلفية ارتفاع حادّ في أسعار صرف العملات الأجنبية، وسرعان ما تحولت إلى تظاهرات مناهضة للحكومة بلغت ذروتها في 8 و9 كانون الثاني/ يناير، واتهمت طهران إسرائيل والولايات المتحدة بتأجيج الاحتجاجات.

وبحسب الأرقام الرسمية، قُتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص خلال المواجهات، بينهم عناصر من الشرطة وقوات الأمن، فيما أوردت منظمات حقوقية مقرها خارج إيران حصيلة أعلى.

ووفق موقع "ميزان"، كان الرجلان "من أبرز مرتكبي الجريمة"، و"كانا مسلّحين وموجودين في مسرح الجريمة وارتكبا أفعالا إجرامية عدّة".

وقالت السلطة القضائية إن الحُكم عليهما بالإعدام صدر "بتهمتي الحرابة والإفساد في الأرض، لارتكابهما أفعالا تمسّ الأمن القومي".

وفي مطلع تشرين الأول/ أكتوبر، أعدمت السلطات علي رضا سباهي وعلي رضا رئيسي لضلوعهما في القضية نفسها.

وتصاعدت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في شباط/ فبراير.

وفي هذا السياق، أوضحت منظمة العفو الدولية أن إيران تنفذ عددا من الإعدامات يفوق أي دولة أخرى باستثناء الصين.