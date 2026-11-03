التحالف بقيادة السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة بمنطقة مكة

أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في منطقة مكة المكرمة دون تسجيل أضرار، وهو الاستهداف الثاني للمنطقة خلال أيام، بالتزامن مع تدمير مسيّرتين بالرياض، بينما نفى الحوثيون تنفيذ أي عملية عسكرية تجاه الأراضي السعودية، الثلاثاء.

من مطار عدن إثر سقوط صاروخ حوثي (Gettyimages)

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بمنطقة مكة المكرمة غربي السعودية، من دون تحديد الجهة التي أطلقتها.

وهذا ثاني استهداف بمسيرة في منطقة مكة المكرمة يعلنه التحالف بعد آخر استهداف معلن، الجمعة.

وقال الناطق باسم قوات التحالف، تركي المالكي، في بيان: "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة مكة المكرمة".

ولم يوضح المالكي ما إذا كانت عملية الاعتراض أسفرت عن إصابات أو أضرار مادية.

وفي وقت لاحق، نفى الناطق العسكري للحوثيين، يحيى سريع، في بيان، تنفيذهم أي عملية عسكرية باتجاه الأراضي السعودية، أو استهداف مكة المكرمة، الثلاثاء.

وأعلن التحالف أمس الإثنين، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين في منطقة الرياض وسط السعودية، من دون تحديد الجهة التي أطلقتهما.

وتأتي هذه التطورات وسط تصعيد عسكري متواصل بين السعودية والحوثيين في اليمن، شمل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مواقع داخل السعودية، وإطلاق إنذارات مبكرة في مناطق عدة خلال الأيام الماضية.

ومنذ آذار/ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ أيلول/ سبتمبر 2014.