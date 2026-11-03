ترامب: الاتفاق مع إيران ممكن والضربة العسكرية جاهزة

تتأرجح مواقف الإدارة الأميركية بين التلويح بتوسيع المواجهة العسكرية مع إيران والإبقاء على فرص التسوية الدبلوماسية، في ظل استمرار الاتصالات بوساطة قطرية، وسط ضغوط اقتصادية وسياسية تدفع واشنطن نحو احتواء الحرب، فيما يتمسك ترامب بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

أثار الرئيس الأميركي ترامب شكوكا بشأن استئناف الهجمات العسكرية على إيران، ملمحا إلى إمكانية التراجع عن تهديداته السابقة، ومؤكدا أن التوصل إلى اتفاق مع طهران لا يزال خيارا مطروحا.

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وكان ترامب قد أشار خلال الأسابيع الماضية إلى احتمال تجديد الضربات الأميركية بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لكنه نفى، خلال حديثه في واشنطن الإثنين، وجود نية لشن هجوم جديد عقب الانتخابات، معربا عن اعتقاده بأن إيران ترغب في التوصل إلى تفاهم ينهي الحرب.

وفي السياق، أبدى نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس تفاؤله بإمكانية التوصل إلى تسوية عبر المفاوضات، مشيرا إلى إجراء محادثات وصفها بالإيجابية مع الإيرانيين، ومؤكدا أن واشنطن ستواصل جهودها الدبلوماسية.

وجدد ترامب تمسكه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبرًا أن العمليات العسكرية الأميركية السابقة ألحقت أضرارًا كبيرة بالقيادة الإيرانية، وأن واشنطن مستعدة لوقف التصعيد في حال توافر الظروف المناسبة.

ترامب يهدد باستهداف موقع جبل الفأس في إيران ويؤكد تفضيله التوصل إلى اتفاق

وقال ترامب إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى استهداف موقع جبل الفأس في إيران، مشيرا إلى أن واشنطن قادرة على تنفيذ ضربة ضده خلال ساعة واحدة، أو في أي وقت تراه مناسبا.

وأضاف ترامب، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، أن إيران لا تزال تمتلك بعض الصواريخ والطائرات المسيّرة، لكن قدرتها على إنتاج المزيد منها باتت محدودة للغاية، معتبرا أن طهران تواجه وضعا تفاوضيا صعبا في ظل تدهور اقتصادها.

وفي المقابل، قال ترامب إن الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق، معربا عن اعتقاده بوجود فرصة كبيرة لتحقيق ذلك، ومؤكدًا أن التوصل إلى تفاهم يظل خياره المفضل لتجنب سقوط المزيد من الضحايا.

وشدد الرئيس الأميركي على أن بلاده تخوض المفاوضات من موقع قوة، وأنها قادرة على إنهاء المواجهة في أي وقت، في إشارة إلى استمرار الجمع بين الضغوط العسكرية والمسار الدبلوماسي في التعامل مع إيران.

وتزامنت تصريحات ترامب مع استمرار المفاوضات الإيرانية مع الوسطاء القطريين في الدوحة، في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، وسط ضغوط داخلية على الإدارة الأميركية لاحتواء تداعيات الصراع، ولا سيما ارتفاع أسعار البنزين وما يفرضه من أعباء على الناخبين.