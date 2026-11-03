تقرير: تنازلات أميركية إيرانية بشأن النووي والأموال المجمدة

تحدثت مصادر قريبة من فريق الوساطة عن تنازلات إيرانية وأميركية في ما يخص الملف النووي الإيراني والأموال المجمدة، وأشارت إلى أن "الحديث حاليا يجري عن ترتيبات الإعلان عن الاتفاق وهناك توجه لكي يعلن الطرفان عنه في نفس التوقيت".

ذكرت مصادر قريبة من فريق الوساطة، أن الولايات المتحدة وافقت على مسودة مذكرة التفاهم التي قدمها الوفد القطري لإيران أمس، الإثنين، مشيرة إلى أن واشنطن وطهران قدمتا تنازلات في ما يخص الملف النووي الإيراني والأموال المجمدة.

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وبحسب ما نقل "العربي الجديد" عن المصادر نفسها، فإن "طهران ستعلن عن تنازل بخصوص ملفها النووي مقابل إعلان واشنطن الإفراج عن جزء من أموالها المجمدة".

وأشارت إلى أن "الإعلان سيجري خطوة مقابل خطوة وفي نفس اللحظة"، وأضافت المصادر أن "الحديث حاليا يجري عن ترتيبات الإعلان عن الاتفاق وهناك توجه لكي يعلن الطرفان عنه في نفس التوقيت".

وأوضحت أن "النقاش يدور الآن حول أول خطوة وكيفية الإعلان عن التوصل لاتفاق مرحلي يعقبه عودة الطرفين إلى المفاوضات".

وقالت المصادر القريبة منه، إن "فريق الوساطة أطلع السعودية والإمارات على مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها وحظيت بموافقتهما".

"الرد الأميركي لم يكن مقنعا"

ومن جانبه، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "الرد الأميركي بشأن حقوق إيران ومطالبها لم يكن مقنعا، وعلى واشنطن تقديم رد كامل وصريح على الشروط الإيرانية السبعة"، مضيفا "على واشنطن العمل بمقتضى شروطنا السبعة وحينها فقط سيفتح مضيق هرمز".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن "قطر تواصل بذل جهود الوساطة وتنقل وجهات نظرنا ووجهات نظر واشنطن"، مؤكدا أنه "ما لم تتحقق مطالبنا المشروعة والمنطقية، فلا حديث عن عودة الأمن إلى المنطقة".

"لم نتوصل إلى أي جديد ومستمرون في تبادل الرسائل"

ووفق ما قال للتلفزيون الإيراني، فإنه "لم نتوصل إلى أي جديد بشأن الاتفاق"، مضيفا "مستمرون في تبادل الرسائل مع الوسطاء بالتزامن مع بلوغ الاستعدادات للدفاع والرد الحاسم على أي عدوان أعلى مستوياتها الممكنة. نبقي الجاهزية للدفاع والرد الساحق على أي عدوان في أعلى مستوى ممكن".

وشدد على أن "وقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان شرط أساسي لأي اتفاق".

وأجرى وفد تفاوض قطري برئاسة مستشار رئيس الوزراء ووزير الخارجية، الإثنين، زيارة لطهران هي الثالثة خلال أسبوع، في سياق تكثيف الدوحة وساطتها بين طهران وواشنطن لتقريب وجهات النظر بين الطرفين سعيًا إلى اتفاق لوقف الحرب.

ومن جانبه، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الإثنين، إنه والرئيس دونالد ترامب متفائلان إزاء احتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران. وصرح فانس للصحافيين قائلا "يشعر الرئيس وأنا بقدر من التفاؤل حيال فرص التوصل إلى تسوية (مع إيران) عبر التفاوض"، مضيفا "أحرزنا بالفعل بعض التقدم، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا تحقيق المزيد".