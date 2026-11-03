فرنسا: احتجاجات طلاب الثانويات تستقطب آلاف الجامعيين

انضمام الآلاف من طلبة الجامعات إلى احتجاجات طلاب المرحلة الثانوية في فرنسا، وذلك في العاصمة باريس وعدة مدن وسط رفض للتعهدات الحكومية التي اعتبروها غير كافية.

انضم آلاف طلاب الجامعات في فرنسا، الثلاثاء، إلى احتجاجات طلاب المرحلة الثانوية المطالبة بتحسين ظروف التعليم وزيادة الإمكانات في المدارس، في تحركات امتدت إلى عدة مدن، وسط رفض للتعهدات الحكومية التي اعتبروها غير كافية.

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وبحسب وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، شارك طلاب جامعات في التحركات بدعوة من تجمع "إنترفاك" الطلابي، الذي يمثل جامعات منطقة إيل دو فرانس، بما فيها العاصمة باريس.

وحاول آلاف الطلاب السير قرب مبنى البانثيون وسط باريس، رغم رفض المحكمة الإدارية طعنهم في مسار حددته الشرطة بعيدًا عن المركز.

وطوقت قوات الأمن المحتجين ومنعتهم من المغادرة لساعات، واستخدمت غاز الفلفل ضد من حاولوا اختراق الطوق.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن بينها ليون ومارسيليا وتولوز وليل ورين، فيما أُغلقت 3 مقار لجامعة ليون 2 بسبب التحركات.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية إغلاق مداخل 48 ثانوية جراء الاحتجاجات، مؤكدة عدم تعطل الدراسة في 75% من الثانويات، بينما أعلن اتحاد نقابات الثانويات تنظيم تحركات في 500 ثانوية خلال اليوم.

ومنذ 17 أيلول/ سبتمبر الماضي، ينظم طلاب المرحلة الثانوية في فرنسا احتجاجات للمطالبة بتحسين ظروف التعليم، وتوفير مزيد من الإمكانات لمدارسهم، وزيادة أعداد المعلمين.

وكانت الاحتجاجات قد تراجعت خلال المفاوضات بين الحكومة ونقابات وممثلي طلاب المرحلة الثانوية، لكنها عادت إلى التصاعد الإثنين، عقب اعتبار التعهدات الحكومية المتعلقة بقطاع التعليم غير كافية.

وشهدت الاحتجاجات المتواصلة منذ شهر ونصف، بدعم من طلاب الجامعات والنقابات، توقيف نحو 8 آلاف شخص.

وكان وزير التربية الفرنسي إدوار غيفري قد أكد في وقت سابق، أن الحكومة ستعمل على خفض أعداد الطلاب في الفصول الدراسية بالمدارس الثانوية، مشيرًا إلى استكمال إجراءات التعاقد مع 920 مدرسًا بعقود مؤقتة، وإتاحة أكثر من 500 فرصة توظيف إضافية.

كما تعهد غيفري بإجراء تعديلات على منصة "باركور سوب" المخصصة لتقديم طلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، بحلول عام 2028.

وأشار أيضًا إلى أن الحكومة ستوفر قروضًا منخفضة الفائدة بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030، بهدف تجهيز المدارس بأنظمة التكييف والتدفئة، لمساعدتها على التكيف مع التغير المناخي، ولا سيما أن بعض المدارس تشهد درجات حرارة مرتفعة جدًا صيفًا ومنخفضة جدًا شتاءً.