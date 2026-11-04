الانتخابات النصفية الأميركية: تقدم ديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ

تتجه انتخابات التجديد النصفي الأميركية نحو تحول في موازين القوى داخل الكونغرس، مع تقدم الديمقراطيين وتحقيقهم مكاسب مبكرة على حساب الجمهوريين، وسط مؤشرات على اقترابهم من انتزاع أغلبية مجلس النواب، في تطور يضع الرئيس ترامب أمام تحد سياسي.

تتواصل عملية فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وسط منافسة محتدمة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على مقاعد الكونغرس ومناصب حكام الولايات، في انتخابات ترسم موازين القوى السياسية في الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين، وتحدد قدرة الرئيس دونالد ترامب على تمرير أجندته.

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وفي أبرز النتائج الأولية، انتزع الديمقراطيون خمسة مقاعد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، عن ولايات تكساس وأوهايو وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وكانساس، في تقدم يعزز آمالهم باستعادة السيطرة على الكونغرس، ويوجه ضربة سياسية لترامب وحزبه.

وشملت أبرز النتائج فوز الحاكم الديمقراطي روي كوبر بمقعد مجلس الشيوخ عن كارولاينا الشمالية، بعد تغلبه على المرشح المدعوم من ترامب، فيما فازت الديمقراطية آني آندروز بمقعد كارولاينا الجنوبية، متقدمة على منافستها دارلين غراهام، شقيقة السيناتور الراحل ليندسي غراهام. كما تمكن الديمقراطي جون أوسوف من الفوز بولاية جديدة في مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا.

وتشير تقديرات وسائل إعلام أميركية إلى أن الديمقراطيين يتجهون نحو تحقيق أغلبية في مجلس النواب، ما يمنحهم فرصة لمواجهة سياسات ترامب والحد من قدرته على تنفيذ برنامجه خلال العامين المقبلين، في حين لا تزال المنافسة على مجلس الشيوخ غير محسومة.

وفي البيت الأبيض، يتابع ترامب نتائج الانتخابات، وسط أجواء وصفها مسؤول في الإدارة الأميركية بأنها تتسم بـ"التحدي"، رغم المكاسب المبكرة للديمقراطيين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول قوله إن ترامب عازم على مواجهة ما وصفه بـ"اليسار المتطرف" بصرف النظر عن النتائج، مضيفا: "استعدوا للآتي".

من جهته، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ترامب قوله إنه مستعد تماما لقبول نتائج الانتخابات، معتبرا أن الجمهوريين كانوا سيحققون "فوزا ساحقا" لو كان هو المرشح.

وتشكل هذه الانتخابات اختبارا سياسيا مهما لترامب، إذ إن خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في مجلسي الكونغرس ستضع إدارته أمام تحديات كبيرة، وتمنح الديمقراطيين مساحة أوسع لمراقبة سياساته وعرقلة عدد من تشريعاته.