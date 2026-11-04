الصين تتواصل مع واشنطن وموسكو لتنظيم قمة بين شي وترامب وبوتين

تتواصل الصين مع الولايات المتحدة وروسيا لترتيب قمة محتملة بين الرؤساء الثلاثة على هامش اجتماع إقليمي تستضيفه في وقت لاحق هذا الشهر.

أعلنت الصين، الأربعاء، أنها على تواصل مع الولايات المتحدة وروسيا لترتيب قمة محتملة بين الرؤساء الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب على هامش اجتماع إقليمي تستضيفه في وقت لاحق هذا الشهر.

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وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحافي لدى سؤالها عن إمكانية انعقاد اجتماع ثلاثي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقررة في مدينة شينتشن في 18 و19 تشرين الثاني/ نوفمبر إن "الصين تتواصل مع الأطراف المعنية بشأن اجتماع بين رؤساء الصين وروسيا والولايات المتحدة".

أعلن الكرملين في 21 تشرين الأول/ أكتوبر أنه "يجري التحضير" لاجتماع سيكون الأول من نوعه بين الرئيس الصيني ونظيريه الروسي والأميركي.

واجتمع شي وترامب مرّتين هذا العام بما في ذلك عندما زار الرئيس الصيني البيت الأبيض في أيلول/ سبتمبر. ومن المقرر أن يلتقيا مجددا أثناء قمة لمجموعة العشرين تستضيفها ميامي في كانون الأول/ ديسمبر.

وتعهّد الزعيمان تمديد هدنة تجارية توصلا إليها في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 والنظر في إمكانية خفض الرسوم الجمركية على منتجات بقيمة 30 مليار دولار من الجانبين.

التقى ترامب آخر مرة ببوتين شخصيا في ألاسكا في آب/ أغسطس 2025.

أما شي وبوتين، فاجتمعا عشرات المرّات كان آخرها في أيار/ مايو عندما زار الرئيس الروسي بكين.

وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشهر الماضي من أن قمة ثلاثية من شأنها أن تمهّد لإعادة توزيع النفوذ، كما حصل بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال "لا نريد أن يتحوّل الأمر إلى يالطا 2 و3 و4 مع إعادة توزيع للنفوذ"، في إشارة إلى قمة عقدها قادة الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وبريطانيا عام 1945 بشأن تقسيم خريطة ما بعد الحرب.

ولفت إلى أن "روسيا ترغب بهذا الاجتماع أكثر من أي طرف آخر"، محذّرا من إهداء موسكو "ميزة دبلوماسية كبيرة أخرى".