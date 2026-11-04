ترامب يقر بتأثير حرب إيران على هزيمة الجمهوريين

تفتح نتائج الانتخابات النصفية الأميركية مرحلة جديدة من الصراع السياسي بين البيت الأبيض والكونغرس، بعدما انتقلت الأغلبية إلى الديمقراطيين، في ظل تعهدات بتشديد الرقابة على إدارة ترامب ومحاسبة مسؤوليه، بينما أقر الرئيس بخسارة حزبه وأشار إلى أن الحرب مع إيران

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهزيمة حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، موجهاً إشادة نادرة إلى خصومه الديمقراطيين، الذين تمكنوا من انتزاع الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، في تحول سياسي يضع إدارته أمام مرحلة جديدة من المواجهة داخل الكونغرس.

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وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن الديمقراطيين خاضوا حملة انتخابية قوية وأدوا عملا جيدا، مؤكدا أنه سيقبل نتائج جميع السباقات الانتخابية، ومهنئا الحزب الديمقراطي على فوزه.

وأضاف أنه لا يعتبر نتائج الانتخابات انتكاسة شخصية له، رغم الخسائر التي مني بها الجمهوريون.

وفي تعليقه على أسباب الهزيمة، أقر ترامب بأن الحرب مع إيران كانت أحد العوامل التي أثرت في نتائج الاقتراع، لكنه أشار إلى أن الأميركيين يدركون أهمية ما حققته إدارته في التعامل مع طهران.

كما اعتبر أن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس لا تعني امتلاكهم القدرة على فرض إرادتهم بالكامل.

في المقابل، تعهد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، باستخدام الأغلبية المرتقبة لمحاسبة المسؤولين عن قضايا الفساد، مؤكداً أن حزبه لن يتهاون مع استغلال المناصب العامة لتحقيق مصالح شخصية أو إثراء المسؤولين وأفراد عائلاتهم والمقربين منهم.

وقال جيفريز، أمام أنصاره، إن الديمقراطيين سيحاسبون المسؤولين الذين أوصلوا البلاد إلى مستويات غير مسبوقة من الفساد، مشددا على أن تولي المناصب العامة يجب أن يكون لخدمة المواطنين وتحسين ظروف حياتهم، لا لتحقيق مكاسب خاصة.

وبحسب شبكتي "سي إن إن" و"سي إن بي سي"، ضمن الديمقراطيون الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ما يمنحهم قدرة أكبر على عرقلة الأجندة التشريعية لترامب، وفتح تحقيقات مع مسؤولين في إدارته، في ملفات تعهدوا بمتابعتها خلال حملاتهم الانتخابية.

وتأتي هذه النتائج في ظل استياء قطاعات من الناخبين الأميركيين من ارتفاع تكاليف المعيشة والرسوم الجمركية وتداعيات الحرب مع إيران، التي ساهمت في زيادة أسعار الوقود، وهي ملفات شكلت محورا أساسيا في تقييم أداء الإدارة الأميركية خلال الانتخابات.

وبذلك، تفتح نتائج الاقتراع مرحلة من التجاذب بين البيت الأبيض والكونغرس، مع انتقال الأغلبية إلى الديمقراطيين، وما يرافق ذلك من تحديات أمام ترامب في تمرير سياساته والتعامل مع الرقابة والتحقيقات التشريعية المرتقبة.