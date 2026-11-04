صفعة التجديد النصفي: ترامب في المأزق الإيراني أمام كونغرس ديمقراطي

أقرّ دونالد ترامب ومسؤولون أميركيون بأن الحرب على إيران وارتفاع أسعار الوقود تسبّبا بشكل مباشر بهزيمة حزبه بالانتخابات النصفيّة وسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، وسط تحذيرات محلّلين من تضييق الخيارات أمامه بين الدبلوماسية لتخفيف الأعباء، أو مخاطر التصعيد.

أقرّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الحرب التي شنّها على إيران مسؤولة جزئيا عن الهزيمة التي مني بها حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، وفي ظل الضغوط التي يواجهها، يرى محللون أنه لا يملك خيارات كثيرة للمرحلة المقبلة.

وتبقى مراقبة المسار الذي سيسلكه ترامب بعدما خرج من الانتخابات في وضع أضعف، في أعقاب سيطرة الديمقراطيين على مجلسَي الشيوخ ومجلس النواب في انتخابات الثلاثاء.

وظَلّ الرئيس الأميركي متأرجحا بين رغبته في التوصل إلى تسوية دبلوماسية للحرب التي تسببت في ارتفاع حاد في أسعار البنزين في الولايات المتحدة، وبين تهديداته بـ"القضاء" على طهران.

ويقول الباحث في مركز السياسة الدولية، سينا توسي، إن "ترامب يجد نفسه الآن في مأزق، فالتصعيد لا يقدّم مسارا واضحا نحو النصر، بل ينطوي على مخاطر قد تزيد من تقويض رئاسته، في حين توفر الدبلوماسية مخرجا محتملا".

ويضيف توسي أن "الكونغرس الجديد الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، سيمتلك صلاحيات كبيرة في مجالي الرقابة والتمويل بدءا من كانون الثاني/ يناير، ما سيؤدي إلى تقييد خياراته بشكل أكبر".

وقال ترامب، الأربعاء، إنه من "الصحيح إلى حد كبير" تحميل الحرب على إيران وارتفاع أسعار الوقود الناجم عنها مسؤولية الهزيمة المدوية للجمهوريين.

لكنّه كرّر تصريحا أدلى به بعد إغلاق صناديق الاقتراع الثلاثاء، قائلا إنه "سيفعل الشيء نفسه مجددا"، رغم الهزيمة الانتخابية.

وجاءت تصريحات نائبه جي دي فانس، وهو مرشح محتمل لخلافته في انتخابات عام 2028، أكثر صراحة.

وقال فانس عبر منصة "إكس"، إن "الحرب هي سبب هزيمتنا. الرئيس نفسه قال ذلك الليلة الماضية".

رسالة "واضحة"

وبرّر العديد من الناخبين الأميركيين خياراتهم في التصويت بالإشارة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، والحرب على إيران.

ويقول المدير التنفيذي لرابطة منتجي فول الصويا في ولاية كارولينا الشمالية، تشارلز هول، إن تكاليف الطاقة الباهظة "تؤدي في الواقع إلى اليأس" بالنسبة للناخبين الجمهوريين التقليديين، مثل المزارعين.

ويلفت هول، وهو نفسه ناخب من ولاية كارولينا الشمالية، إلى تحولات كبيرة نحو الديمقراطيين في ولايته، مضيفا أن"هذا يعني بالنسبة لي أنهم يصوتون ضد شيء ما".

ويتابع: "إذا كانوا مزارعين، فمن المرجح أنهم يصوتون ضد أسعار الديزل المرتفعة".

وشمل رد طهران على الضربات الأميركية-الإسرائيلية التي استهدفتها منذ 28 شباط/ فبراير، تعطيل الملاحة في مضيق هرمز الحيوي لنقل الطاقة عالميا، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط.

لكن الباحث في مجلس العلاقات الخارجية، جيمس ليندسي، يرى أن "الهزيمة الساحقة التي مني بها الجمهوريون في يوم الانتخابات، حدثت لأسباب تتجاوز بكثير ملف إيران".

ويصف "التسونامي الأزرق" بأنه رفض لجزء كبير من أجندة ترامب، لا سيما وأن الرئيس انتُخب عام 2024 بناء على تعهد بجعل تكاليف المعيشة في المتناول.

ويضيف ليندسي أن "ما شهدناه على مدى العامين الماضيين هو أن الأميركيين باتوا يرون أن تكاليف المعيشة أصبحت باهظة أكثر من أي وقت مضى. ومن الواضح أن الحرب على إيران ساهمت في ذلك من خلال رفع أسعار البنزين والديزل".

ومما زاد الطين بلّة، أن ترامب "تصرّف في كثير من الأحيان بطرق توحي بأنه غير مبال بآلام الأميركيين ومعاناتهم"، على حد قوله.

ويخلص توسي إلى أن "رسالة الناخبين واضحة، فهم يريدون التخفيف من التبعات الاقتصادية للحرب، لا المزيد من الحرب".

"موقف صعب"

وذكر كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الأربعاء، أن الحرب مع إيران "يجب أن تنتهي"، كما عبّر حكيم جيفريز، المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، عن موقف مماثل.

لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيستمع إلى الناخبين ويسعى لإنهاء الحرب سريعا، أم سيواصلها.

ويقول ليندسي: "بغض النظر عن الانتخابات، فإن المضيّ قدما في تكثيف الضغط على إيران كان دائما إستراتيجية خطيرة".

وقد تؤدي جولة جديدة من الهجمات المكثفة، حتى وإن كانت قصيرة الأمد، إلى نتائج عكسية، مع احتمال أن يردّ الإيرانيون باستهداف منشآت في أنحاء المنطقة.

ويضيف الباحث في مجلس العلاقات الخارجية، أن "الأمر قد يخرج عن السيطرة"، مع إقراره في الوقت ذاته بأن الخيارات الأخرى المتاحة أمام ترامب "ليست جيدة للغاية هي الأخرى".

وفي الوقت ذاته، يشكّل استمرار الحصار البحري على السواحل الإيرانية عبئا على الجيش الأميركي، في حين لم تسفر المفاوضات حتى الآن عن أي تقدم ملموس.

ويخلص ليندسي إلى أنه "على أية حال، يجد الرئيس نفسه في موقف صعب".

ويضيف أنه إذا كانت آراء فانس بشأن الحرب تحظى بتأييد واسع بين المشرعين الجمهوريين، فإن ترامب سيواجه مخاطر سياسية جديدة في حال قرر تصعيد الحرب على إيران.