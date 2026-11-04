موجز أنباء العالم الأربعاء

انتزع الديمقراطيون غالبية مجلسي النواب والشيوخ بالانتخابات النصفيّة، معرقلين أجندة ترامب، بالتوازي مع دعوة هرتسوغ لتشكيل حكومة وتأكيد نزاهة الاقتراع بالداخل، وسط تحذيرات لبنانية لحزب الله، ومطالبات دولية بوقف الحرب، ومتابعة تطورات أمنية ومناخية حول العالم.

انتزع الديمقراطيون، اليوم الأربعاء، السيطرة على الكونغرس الأميركي في انتخابات التجديد النصفي، في هزيمة قاسية للجمهوريين من شأنها أن تضع عراقيل شتى أمام الرئيس دونالد ترامب في آخر سنتين من ولايته الرئاسية.

فبفوزهم بالغالبية في مجلسَي النواب والشيوخ، أصبحت للديمقراطيين اليد الطولى في تعطيل أجندة ترامب التشريعية ورفض تعييناته في الحكومة أو في القضاء.

وأثنى اترامب على خصومه الديمقراطيين بعد فوزهم الكبير في انتخابات منتصف الولاية، إلا أنه رفض تحمّل أي مسؤولية على الصعيد الشخصي عن النتيجة.

وسعى ترامب إلى إلقاء اللوم على أعضاء حزبه الجمهوري.

وقال في مقابلة عبر الهاتف أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز": "تهانينا للديمقراطيين. أبلوا بلاء حسنا"، مضيفا: "سعوا للأمر على مدى 11 عاما وأخيرا حققوه. لكنني لا أنظر إلى الأمر على أنه ضربة موجّهة إليّ".

لندن

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء ،بعد فوز الديمقراطيين بغالبية مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات منتصف الولاية الأميركية.

طهران

عدّ المرشد الإيراني الأعلى، مجتبى خامنئي، أن من يتوقعون تغييرا في السياسة الأميركية "مخطئون"، وذلك في رسالة نشرت، الأربعاء، بعد الانتخابات النصفية التي منحت الديمقراطيين الغالبية في الكونغرس على حساب الجمهوريين.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، الأربعاء، إن تصويت الأميركيين هو "لا للحرب".

مشاورات سياسية عند هرتسوغ

دعا الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، الأربعاء، قادة الأحزاب السياسية إلى التوصل إلى تسوية، وتقديم تنازلات من أجل تشكيل حكومة، عقب انتخابات قال إنها لم تسفر عن فائز صريح، مدينا في الوقت عينه الخطاب "العنصري" الموجّه ضد العرب.

وأتى موقف هرتسوغ قبل ساعات من بدئه مشاورات مع الأحزاب لتكليف شخصية تأليف الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات التشريعية التي لم يحصل فيها رئيس الحكومة المنتهية ولايته ،بنيامين نتنياهو، أو منافسه الرئيسي غادي آيزنكوت، على غالبية مرجحة.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، الأربعاء، أن تدقيقها في التصويت الذي أجري في الأسبوع الماضي لم يُظهر أي مخالفات تمسّ بنزاهة الاقتراع، بعدما اتهم نتنياهو الأحزاب العربية بـ"محاولة سرقة الانتخابات".

بيروت

حذّر رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، الأربعاء، من "مغبة جرّ لبنان" إلى حرب جديدة، في موقف موجّه إلى حزب الله.

سريلانكا

تظاهر آلاف الأشخاص، الأربعاء، في العاصمة السريلانكية كولومبو، مطالبين بسحب مشروعي قانون ينظمان مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ترى فيهما منظمات المجتمع المدني تقييدا للحريات.

كوريا الشمالية

قالت الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إن بيونغ يانغ غير مهتمة كثيرا في استئناف الحوار مع واشنطن، مؤكدة أن كوريا الشمالية "ليست بحاجة إلى الجلوس وجها لوجه مع أشخاص غير موثوق بهم وعدائيين إلى هذا الحد".

موسكو

أعرب الكرملين، الأربعاء، عن أمله في أن يواصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، جهود الوساطة للتوصل إلى حل للنزاع في أوكرانيا، وذلك عقب فوز خصومه الديمقراطيين في انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة.

وقالت السلطات الروسية إنها تعمل على إعادة التيار الكهربائي في شبه جزيرة القرم، بعدما أدّت ضربات أوكرانية إلى انقطاعه.

الرياض

أعلنت السفارة الهندية في السعودية، الأربعاء، وفاة مواطن هندي آخر متأثرا بجروح خطيرة أُصيب بها في هجوم شنّه الحوثيون في 10 تشرين الأول/ أكتوبر على مطار الرياض.

بكين

أكدت الصين، الأربعاء، أن تجنّب استئناف الأعمال الحربية في الشرق الأوسط يُعدّ "أولوية قصوى" بالنسبة لجهودها الدبلوماسية مع دول المنطقة.

وحذّرت الصين بريطانيا، الأربعاء، من "تشويه صورتها"، غداة صدور تقرير أفاد بأن بكين قد تكون بصدد التخطيط لتنفيذ عمليات سيبرانية تستخدم الذكاء الاصطناعي لاستهداف البنية التحتية الحيوية في المملكة المتحدة.

بروكسل

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، الثلاثاء، أن قادة الاتحاد الأوروبي سيبحثون ملف الذكاء الاصطناعي خلال قمة تُعقد الأسبوع المقبل في دبلن.

جوهانسبرغ

أدلى الناخبون في جنوب إفريقيا بأصواتهم، الأربعاء، في انتخابات محلية تحظى بمتابعة واسعة، تتنافس فيها الأحزاب على السيطرة على المدن الكبرى في اقتراع يُتوقع أن يشكل مؤشرا على المزاج العام للناخبين قبيل الانتخابات الوطنية المقبلة.

جنيف

دعا الصليب الأحمر، الأربعاء، القادة المتوجّهين إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في تركيا إلى الإسراع في زيادة الاستثمارات لحماية الفئات الأكثر عرضة للتداعيات الإنسانية للاحترار العالمي.