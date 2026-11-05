بعد تساؤلات بشأن مستقبله: ترامب يدعم هيغسيث ويصف عمله بأنه "جيد للغاية"

جدّد ترامب ثقته بوزير دفاعه بيت هيغسيث، عقب هزيمة الجمهوريين بالانتخابات النصفيّة، وسط ترجيحات بمواجهته تحقيقات ديمقراطية صارمة في الكونغرس أو الإقالة لتحميله مسؤولية تداعيات حرب إيران غير الشعبية، بالتوازي مع طرح خيار ترشيحه لمجلس الشيوخ.

عبّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن دعمه لوزير الدفاع بيت هيغسيث، وذلك بعد يوم من فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي عكست غضب الناخبين من الحرب على إيران.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يفكر في تغيير هيغسيث، الذي وصفه ترامب بأنه من أشد الداعمين ​للحرب، قال الرئيس الأميركي للصحافيين: "لا، فأنا أعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية".

ويتناقض هذا الرد مع موقف الرئيس الأسبق، جورج بوش، الذي أقال وزير الدفاع دونالد ‌رامسفيلد في صباح اليوم التالي لانتخابات التجديد النصفي في 2006، عندما ساعد استياء الناخبين من الحرب على العراق الديمقراطيين في الفوز بالسيطرة على الكونغرس.

لكن مصادر قالت إن احتمال تعيين ترامب لبديل هيغسيث لا يزال أمرا واردا، في وقت يواصل الجمهوريون تقييم خسائرهم.

وقال أحد مستشاري ترامب إن هيغسيث "ربما يكون على وشك خسارة منصبه"، بسبب الحرب.

وأضاف أنه "سيتم تحميل شخص ما المسؤولية عن هذا، ومن البديهي أن هذا الشخص لن يكون هو" في إشارة لترامب.

وسبق أن ​وصف الرئيس الأميري هيغسيث بأنه أحد الداعمين الرئيسيين للحرب التي لا تحظى بشعبية، وقال في 23 آذار/ مارس: "بيت، أعتقد أنك كنت أول من رفع صوته، وقلت: ’لنفعلها، لأنه ​لا يمكننا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي’".

وشكّك نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أمس الأربعاء، علنا في جدوى حرب إيران، وقال إنها كلفت الجمهوريين السيطرة على ⁠الكونغرس.

وقالت وزارة الدفاع إن هيغسيث "ملتزم 100 بالمئة" بقيادة البنتاغون حتى نهاية ولاية ترامب في 20 ​كانون الثاني/ يناير 2029.

احتمالات المساءلة والعزل

يمثل هيغسيث شخصية مثيرة للانقسام على الساحة السياسية الأميركية، وأثار عداوات حتى داخل حزبه الجمهوري نفسه.

وقدم النائب الجمهوري توماس ماسي في وقت سابق من العام الجاري، مذكرة لمساءلته ​بهدف عزله، واتهمه بإساءة استغلال منصبه لشن أعمال قتالية ضد إيران من دون موافقة الكونغرس.

وقال السناتور الجمهوري توم تيليس لشبكة "سي.بي.إس نيوز"، ليلة الثلاثاء، إن "حساب" هيغسيث قادم، وإن علاقته المتوترة مع المشرعين تقوّض مساعي إدارة ترامب لتمرير حزمة إنفاق دفاعي بقيمة 1.5 تريليون دولار في الكونغرس.

وذكر تيليس مع ظهور نتائج انتخابات التجديد النصفي: "أعتقد أن علينا بعد الانتخابات أن نحدد ما إذا كان هو الأنسب لعرض تلك الاحتياجات على الكونجرس أم لا، إذا كان ​يريد إنجاز شيء ما قبل نهاية دورة الكونجرس الحالية، التي لم يتبق عليها سوى 60 يوما".

وتوعد الديمقراطيون بالتحقيق مع هيغسيث، وفي طريقة إدارته لشؤون البنتاغون، ويقول مستشارون إن ذلك ربما يشمل ​كل شيء بدءا من تعامله مع الحرب ضد إيران، وصولا إلى عمليات الإقالة التي قام بها، وشملت عسكريين كبارا من بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة.

كما يمكن أن يواجه تدقيقا بشأن سياسته تجاه أوكرانيا، والضربات العسكرية ‌الأميركية على ⁠قوارب يشتبه في تورطها في تهريب المخدرات في المياه الإقليمية لأميركا اللاتينية، والتي يقول بعض الديمقراطيين إنها قد تشكل جرائم حرب.

وفي بعض الأحيان، اتخذ الخلاف بين هيغسيث وأعضاء في الكونغرس طابعا شخصيا؛ ففي العام الماضي، سعى هيغسيث إلى ملاحقة السيناتور الديمقراطي مارك كيلي قضائيا، بعدما دعا هو وخمسة مشرعين ديمقراطيين آخرين لهم خلفيات في الجيش والمخابرات الجنود الأميركيين إلى رفض تنفيذ الأوامر غير القانونية.

واتهمهم هيغسيث بسبب ذلك التحريض على العصيان.

ووعد النائب الديمقراطي آدم سميث، الذي من المتوقع أن يترأس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب العام المقبل، بتطبيق مراقبة صارمة على كل الملفات بما يشمل حرب إيران وما ​أسماه " تآكل الأساس غير السياسي للقوات المسلحة".

وقال مصدر ​مطلع إن الضغينة السائدة في الكابيتول تجاه ⁠هيغسيث ظهرت في مناقشات دارت في البيت الأبيض بشأن من قد يخلفه، مشيرا إلى الحاجة إلى شخص في المنصب يمكنه أن ينأى بنفسه عن الأحداث الخاضعة لتدقيق من الديمقراطيين.

وقال كبير الناطقين باسم البنتاغون، شون بارنيل، إن هيغسيث سيواصل الدفع بأجندة ترامب، وإن الوزارة "التزمت بالقانون".

وأضاف بارنيل: "لن يتراجع الوزير ​هيغسيث ولن يثنيه السياسيون الذين يسعون إلى كسب نقاط حزبية أو شن تحقيقات زائفة في حالات لا يوجد فيها أي مخالفة".

مقعد في الشيوخ

إحدى ​الاحتمالات التي تتردد منذ ⁠فترة طويلة بشأن هيغسيث هي شغل مقعد مجلس الشيوخ بدلا من السناتور مارشا بلاكبرن، التي انتخبت، يوم الثلاثاء، لتصبح حاكمة ولاية تنيسي المقبلة اعتبارا من كانون الثاني/ يناير.

ولا يزال أمامها أربع سنوات في ولايتها، ويمكن تعيين هيغسيث، وهو مقيم في تنيسي وصوت هناك يوم الثلاثاء، في هذا المنصب دون الحاجة إلى الترشح للانتخابات.

وردا على سؤال عما إذا كان يريد أن يشغل هيغسيث مقعد بلاكبرن، قال ترامب: "حسنا، أعتقد، ⁠أعتقد أنه يقوم ​بعمل جيد جدا، وأعتقد في الواقع أنه سيحظى بشعبية كبيرة إذا فعل ذلك".

وأضاف ترامب للصحافيين: "لكنني لم أسمع شيئا من ​هذا القبيل على الإطلاق".

وأشاد ترامب مرارا وعلنا بهيغسيث، ومنحه حرية كبيرة لإدخال تعديلات جوهرية على عمل البنتاغون.

لكن في الشهر الماضي، اختلف ترامب علنا مع هيغسيث بإلغاء خططه لبث مباشر لإعدام نضال حسن منفذ إطلاق النار في "فورت هود".

واعترض العديد ​من الجمهوريين ورجال دين ومراقبين دوليين، على هذه الخطة. وعبر مسؤولون في وزارة الدفاع في مناقشات خاصة عن ارتياحهم لإلغاء ذلك البث المباشر.