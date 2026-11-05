إيران ترسل مقترحا نوويا إلى واشنطن... ترامب يهدد: "ستعرفون قريبا ما سنقرره"

هدد ترامب إيران بأنه قد يضطر إلى تدمير ما تبقى منها، وذكر أنه "ستعرفون قريبا ما سنقرره بشأنها"؛ من دون تقديم أي تفاصيل أخرى. وقال مسؤول إيراني كبير إن بلاده أرسلت مقترحا نوويا إلى واشنطن عبر قطر.

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، تهديدا إلى إيران حيث قال "ستعرفون قريبا ما سنقرره بشأنها"، مضيفا "أفضل عدم تدمير ما تبقى منها لكن ربما أضطر إلى ذلك".

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وأضاف "إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ولن تتخذ أي خطوة من دون موافقتنا".

وقال مسؤول إيراني كبير، إن بلاده أرسلت مقترحا نوويا إلى الولايات المتحدة عبر قطر، مشيرا إلى أن مناقشة هذا المقترح لن تتم إلا بعد أن تلبي واشنطن سبعة مطالب إيرانية.

وأضاف أن واشنطن تعكف حاليا على مراجعة المقترح النووي الذي قدمته طهران؛ بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز" مساء الخميس.

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، مع نظرائه في قطر والسعودية والكويت وباكستان، التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانات، إن عراقجي بحث خلال اتصالات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، التطورات الإقليمية وآخر المستجدات بشأن الجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جانبها، أفادت وزارة الخارجية القطرية في بيان، بأن الاتصال بين الجانبين تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها. وأضافت أنهما استعرضا آخر المستجدات الإقليمية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الوزير القطري خلال الاتصال، دعم بلاده جميع الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى التوصل لحل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الخارجية أن الوزير جراح جابر الأحمد الصباح تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني. وأوضحت أن الاتصال تناول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

أما بشأن الاتصال مع وزير الخارجية السعودي، فاكتفت الخارجية الإيرانية بالإشارة إلى أنه تناول التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة؛ من دون تقديم تفاصيل إضافية.

كما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، أن عراقجي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الباكستاني، في إطار مشاورات سياسية بشأن آخر المستجدات في المنطقة. وأضاف البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية الراهنة ومسار المبادرات الدبلوماسية.

إيران تعلن اصطدام ناقلتي نفط بألغام بحرية وإسقاط مسيّرة أميركية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز "إم كيو إم-170"، باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية، في أجواء جزيرة قشم بمضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري في بيان، إن أنظمة الحرب الإلكترونية التابعة للقوة الجوفضائية تمكنت من تحييد الطائرة المسيّرة الأميركية المخصصة للاستطلاع، في أجواء جزيرة قشم.

وأضاف البيان أن الطائرة المذكورة هي سادس طائرة مسيّرة من الطراز نفسه يتم إسقاطها في مضيق هرمز.

أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، اندلاع نيران في ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية شرقي مضيق هرمز.

جاء ذلك في بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة للقوات البحرية الإيرانية، الخميس، أوضحت فيه أن ناقلتي نفط اصطدمتا بألغام بحرية في منطقة غير آمنة شرقي مضيق هرمز، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما.

واعتبر البيان أن الحريق اندلع نتيجة عدم التزام الناقلتين بالتحذيرات الملاحية، ودخولهما مناطق محظورة دون تنسيق مسبق.

ولم يورد البيان معلومات بشأن الدولة التي تتبع لها الناقلتان، أو ما إذا كانت الحادثة أسفرت عن خسائر بشرية.