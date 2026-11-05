تهديدات بوجود قنابل على نحو 15 طائرة ركاب في أوروبا

اضطرت 15 طائرة ركاب للهبوط في عدة دول أوروبية، بينها فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وتشوفيا وبلغاريا، إثر بلاغات متزامنة عن وجود قنابل على متنها، فيما فعّلت السلطات الأمنية وهيئات الاستخبارات إجراءات الطوارئ والتفتيش مكثفة للتحقيق في احتمال كونها هجمات هجينة منظمة.

ركاب يغادرون طائرة تابعة لشركة "Aer Lingus" كانت متجهة من دبلن إلى روما (Getty Images)

اضطرت نحو 15 طائرة ركاب إلى الهبوط في عدد من الدول الأوروبية، بينها إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وتشيكيا وبلغاريا، إثر تلقي بلاغات عن وجود قنابل على متنها.

وفي بلجيكا، هبطت طائرة قادمة من العاصمة البولندية وارسو في مطار بروكسل، إثر تلقي بلاغ بوجود قنبلة على متنها.

وأفادت الشرطة الفيدرالية البلجيكية عقب تفتيش الطائرة، بأنه لم يتبين وجود حاجة لاتخاذ تدابير أمنية إضافية.

وأشارت إلى فتح تحقيق لتحديد ما إذا كان الحادث مرتبطا ببلاغات عن وجود قنابل على متن طائرات أخرى في أوروبا خلال الأيام الأخيرة.

وفي تشيكيا، أعلنت الشرطة تلقي تهديدات بوجود متفجرات على متن 4 طائرات متجهة إلى العاصمة براغ.

وذكرت أن مصداقية البلاغات قُيّمت بأنها منخفضة، إلا أن السلطات لم تتعامل معها باستخفاف، وبدأت الاستعدادات بالتنسيق مع مسؤولي المطار لاستقبال الطائرات.

وفي فرنسا، اضطرت طائرة تابعة لشركة "إير لينغوس"، كانت تنفذ رحلة من دبلن إلى روما، إلى الهبوط اضطراريا في قاعدة إفرو-فوفيل الجوية، إثر تلقي بلاغ بوجود قنبلة على متنها.

وأفادت المعلومات بأن الطائرة التي كانت تقل 151 راكبا و6 من أفراد الطاقم، هبطت بسلام في القاعدة، فيما لا تزال السلطات تتابع الحادث.

كما هبطت طائرة تابعة لشركة "فين إير" الفنلندية، كانت تنفذ رحلة من هلسنكي إلى روما، في مطار فيوميتشينو بالعاصمة الإيطالية، بمرافقة مقاتلات إيطالية، عقب تلقي بلاغات مجهولة تفيد بوجود قنبلة على متنها.

وفي النمسا، أطلقت الشرطة عملية أمنية واسعة في مطار مدينة سالزبورغ، إثر تلقي بلاغ بوجود تهديد.

وشددت الفرق الأمنية إجراءات التفتيش عند مداخل المركبات والمباني في المطار.

وقال ناطق باسم الشرطة إن التهديد يخضع للفحص في إطار الإجراءات الأمنية الاعتيادية، مشيرا إلى أن مبنى المطار لم يُخلَ حتى الآن، ولم تحدث أي اضطرابات في حركة الرحلات الجوية.

وفي بولندا، فُعّلت الإجراءات الأمنية إثر تلقي بلاغ بشأن طائرة تابعة لشركة الطيران الوطنية "LOT"، كانت تنفذ رحلة من مطار شوبان بالعاصمة وارسو إلى باريس.

وفي إطار هذه الإجراءات، خضعت الطائرة والأمتعة لتفتيش دقيق من الوحدات المختصة، من دون العثور على مواد خطرة.

وفي بلغاريا، هبطت طائرة كانت تنفذ رحلة من لندن إلى صوفيا، وعلى متنها 184 راكبا، في مطار قرب مدينة بلوفديف.

كما أفيد بأن طائرتين أخريين قادمتين من كوبنهاغن ومدريد ستتجهان للهبوط في مطار فاسيل ليفسكي بالعاصمة صوفيا.

وتواصل السلطات التحقيق في احتمال أن تكون هذه البلاغات جزءا من هجمات هجينة، إلى جانب البحث عن الجهات التي تقف وراءها.

وفي رومانيا، أعلنت هيئة الاستخبارات تشكيل خلية أزمة في مطار هنري كواندا الدولي بالعاصمة بوخارست، إثر تلقي بلاغ عن وجود قنبلة على متن طائرة قادمة من مدينة ميلانو الإيطالية.