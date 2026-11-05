كيف ستؤثر خسائر ترامب الانتخابية على العلاقات الأميركية الصينية؟

قد تحدّ خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في الكونغرس من قدرة ترامب على تصعيد الحرب التجارية مع الصين، فيما تثير تساؤلات بشأن مستقبل الدعم العسكري الأميركي لتايوان وسط ترقب بكين لتداعيات النتائج على علاقاتها بواشنطن.

لم تعلق بكين بعد على نتائج انتخابات منتصف الولاية الرئاسية الأميركية، لكن الهزيمة التي مُني بها معسكر دونالد ترامب قد تُلقي بظلالها على العلاقات بين القوتين المتنافستين دوليا.

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كيف تفاعلت بكين؟

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن هذه الانتخابات "شأن داخلي للولايات المتحدة"، في التزام شديد بالمبدأ الدبلوماسي الصيني القاضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لشركائها.

وأضافت أن "الصين مستعدة لمواصلة العمل مع الولايات المتحدة" بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك ونقاط الخلاف.

وأشارت بكلام غير مباشر إلى الدور المحوري الذي يلعبه الرئيس الأميركي في العلاقات.

كما جدّدت التأكيد على ضرورة الحفاظ على "الاستقرار الإستراتيجي"، بعد الاضطرابات التي أعقبت عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير 2025.

غير أن العلاقات بين البلدين لا يزال يحكمها تنافس دولي شديد.

هدنة متواصلة في الحرب التجارية؟

ركن البلدان إلى هدنة تجارية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وقد مُددت للتو حتى 10 كانون الثاني/ يناير بعد عقد قمة ثالثة بين الرئيسين في غضون عام واحد.

ويجري هذا فيما تتجه الصين في عام 2026 نحو تحقيق فائض تجاري قياسي جديد، والآن بعد أن سيطر الديمقراطيون على مجلسي الكونغرس الأميركي، قد يجد ترامب نفسه أمام "هوامش مناورة أقل لاستخدام ورقة الرسوم الجمركية في مفاوضاته مع الصين"، وفق تقدير عميد "معهد الدراسات الدولية" في جامعة "فودان" في شنغهاي، وو شينبو.

ويرى الباحث في "كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية" في جامعة "نانيانغ" التكنولوجية في سنغافورة، درو تومسون، أن "الكونغرس سيغتنم أي فرصة ممكنة لعرقلة (ترامب) خلال العامين المقبلين".

لكن الديمقراطيين سيكونون مضطرين إلى توخي الحذر، إذ إن هذه الرسوم الجمركية "تحظى بشعبية لدى النقابات والعمال والشركات الصغيرة".

وتؤكد الباحثة في "معهد بروكينغز" في واشنطن، باتريشيا كيم، بدورها على أن الكونغرس سيكون "أقل ميلا لدعم إجراءات من شأنها زيادة الضغط على الصين بحدة إذا كان ذلك سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستهلاك والشركات الأميركية، أو يعزز إمكانية اندلاع نزاع".

ما تأثير ذلك على تايوان؟

تمثّل واشنطن الضامن الأساسي لأمن تايوان، الجزيرة ذات الحكم الذاتي التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وسبق أن باعت الولايات المتحدة لتايوان أسلحة بمليارات الدولارات خصصتها لصدّ أي هجوم صيني محتمل.

لكن تايوان تنتظر منذ شهور موافقة ترامب على صفقة أسلحة بقيمة 14 مليار دولار، وقد ماطل ترامب في الصفقة، ما أثار قلق التايوانيين في أيار/ مايو عندما حاد عن الموقف التاريخي للولايات المتحدة، وصرّح بأن هذه المبيعات يمكن أن تكون أداة تفاوض "جيدة جدا" مع الصين.

وقد تستغل الصين السنتين المتبقيتين من ولاية ترامب لزيادة الضغط على تايوان، خصوصا إذا "رأت أن واشنطن منشغلة بأمور أخرى، أو أن ترامب سيكون مستعدا لقبول شروط عدم التدخل" لدعم تايوان، وفق الخبير الاقتصادي في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، نيل شيرينغ.

ويرجّح وو شينبو أن الكونغرس بقيادة الديمقراطيين "قد يرغم ترامب على استئناف مبيعات الأسلحة إلى تايوان العام المقبل"، مضيفا "إذا حدث ذلك، فسيضرّ باستقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين".

في المقابل، يرى مدير معهد الصين في "كلية دراسات الشرق وإفريقيا"، ستيف تسانغ، أن تجديد الكونغرس دعمه لتايوان "قد يدفع (بكين) بقوة أكبر إلى توخي الحذر في ما يتعلق بتايوان".

ومع ذلك، يشير درو تومبسون إلى أن ترامب يستطيع استخدام حق النقض، أو "ببساطة تجاهل" أي نص يصدر عن الكونغرس يسعى لإجباره على الموافقة على مبيعات الأسلحة.

كيف ستتعامل بكين مع ترامب؟

يحتفظ ترامب بصلاحيات عسكرية ودبلوماسية قوية يمكن أن يستخدمها بطريقة يصعب التنبؤ بها، بما في ذلك في قضايا دولية لها تأثير على الصين، مثل إيران.

وعلى الرغم من أن نتائج الانتخابات قد أضعفته، يعتقد المحللون أن بكين ستواصل العمل معه.

وترجح باتريشا كيم "أن تواصل بكين تنمية علاقتها معه من خلال تبادل الاتصالات بين القادة على أعلى مستوى" مع شي جينبينغ، معتبرة أن ذلك هو "الوسيلة الأقل كلفة لإدارة العلاقات مع واشنطن".

وسيسعى الصينيون إلى استغلال وضعه كرئيس مقيد الصلاحيات، بحسب تقديرات ستيف تسانغ، الذي قال إن بكين في الوقت نفسه "ستحسب خطواتها" و"لن ترغب في المبالغة في ذلك، خشية دفع ترامب إلى تبني سلوك غير مسؤول تماما".