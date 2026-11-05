موجز أنباء العالم الخميس

ترجح التقديرات تكليف رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.. وتوقعات بتواصل المظاهرات الحاشدة في أنحاء عدة من فرنسا.. والسعودية تقول إنها أسقطت صاروخا باليستيا حوثيا متجها نحو المدينة المنورة.. والمزيد من الأخبار في موجز أنباء العالم أدناه.

جانب من إحدى المظاهرات في باريس، تشير التوقعات إلى مشاركة مئات الآلاف في المظاهرات المرتقبة نهاية الأسبوع (Getty Images)

يقدم موجز أنباء العالم ليوم الخميس أهم الأخبار من مختلف أنحاء العالم، ومنها اقتراب منافس نتنياهو الأبرز، غادي آيزنكوت، من تلقي الأمر من رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، بتشكيل الحكومة، وفي فرنسا تشير وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن التوقع السائد في الجمهورية هو مشاركة مئات الآلاف في مظاهرات عدة في أنحاء فرنسا، وإيران تعلن اشتعال النيران في ناقلتي نفط وقاطرة بحرية خلال الليل، بعد اصطدامهم بألغام بحرية خلال محاولة عبور المضيق.

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إسرائيل

برز رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، بصفته المرشح الأوفر حظا لتكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة بعد انتخابات 27 تشرين الأول/ أكتوبر، لا سيما بعد امتناع حزب "يهدوت هتوراه" عن التوصية بإعادة تكليف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، بالمهمة.

فرنسا

يُتوقع أن يشارك مئات الآلاف في مختلف أنحاء فرنسا في إضرابات وتحركات احتجاجية، تنظمها الهيئات النقابية بالتزامن مع تظاهرات جديدة للطلاب.

وفي خبر آخر، رفض النواب الفرنسيون مشروع ميزانية الدولة لعام 2027 في قراءته الأولى، ما يطيل أمد المأزق السياسي في ظل مخاوف بشأن المالية العامة للبلاد، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية.

السعودية

أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران باتجاه منطقة المدينة المنورة، في ظل تواصل تبادل الضربات بينهم وبين المملكة.

الإمارات

أعلنت "مجموعة الإمارات" التي تضم شركة طيران الإمارات انخفاض أرباحها في النصف الأول من السنة المالية الحالية بنسبة 66% مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي، وذلك نتيجة لتأثير الحرب في الخليج، وارتفاع تكاليف وقود الطيران.

الأردن

قُتل رجل أمن أردني وأصيب آخر في حادث طعن وقع أمام سفارة سريلانكا في عمّان، ووصفته مديرية الأمن العام الأردني بـ"عمل إرهابي جبان".

إيطاليا

استُهدِفَت 12 طائرة مدنية في أوروبا بتهديدات بوجود قنابل، وتولت مقاتلات حربية مواكبة بعضها، وحُوّل مسار اثنتين على الأقل منها، وفق ما أفادت السلطات وشركات الطيران المعنية.

مضيق هرمز

أعلنت إيران أن حرائق اندلعت في ناقلتي نفط وقاطرة بحرية عند عبورها خلال الليل مضيق هرمز، الذي يشكّل أحد أبرز محاور الحرب بين طهران وواشنطن.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها تعتزم نشر طائرة دورية بحرية وفريقا متخصصا بإزالة المتفجرات قرب مضيق هرمز، وذلك في إطار مهمة تهدف إلى المساعدة في إبقاء الممر المائي مفتوحا أمام الملاحة.

إيران

أُحرِقت لافتة عملاقة تصوِّر دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، في طهران، بعد الهزيمة المدويّة التي مُني بها الرئيس الأميركي في انتخابات التجديد النصفي، بحسب صحافي من وكالة "فرانس برس".

تركيا

يعتزم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، زيارة أذربيجان الأحد المقبل، وفق ما قال لصحافيين اليوم الخميس، في ظل التوتر الحالي بين البلدين على خلفية قيود فرضتها باكو على ارتداء الحجاب في المدارس.

الحرب الروسية الأوكرانية

تستقبل سيدة الولايات المتحدة الأولى، ميلانيا ترامب، مسؤولين من أوكرانيا وروسيا في البيت الأبيض قبيل محادثات في أبوظبي، تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقبل انطلاق الاجتماع في البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه أجرى محادثة مفصلة مع المبعوثين الأميركيين، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

هونغ كونغ

قضت محكمة في هونغ كونغ على الناشط المؤيّد للديمقراطية، جوشوا وونغ، المسجون منذ نحو ست سنوات، بالسجن عشر سنوات إضافية بتهمة التواطؤ مع دول أجنبية بموجب قانون الأمن القومي.

الولايات المتحدة الأميركية

أعلنت "غوغل" أنها ستوقف تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لطلاب المدارس تلقائيا، بعد تعرضها لانتقادات لتوفيرها هذه الميزات لهم، في وقت لا تزال المدارس تبحث في كيفية التعامل مع هذه التقنية الحديثة في غرف الدراسة.

كندا

تطرح حكومة رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، موازنتها الجديدة الهادفة إلى تقليص اعتماد البلاد على الولايات المتحدة الأميركية، على رغم الهزيمة الساحقة التي تلقّاها الرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.

باراغواي

قدّمت المعارضة في باراغواي مذكرة لعزل الرئيس، سانتياغو بينيا، من منصبه على خلفية وضع البنك المركزي يده على مصرف كبير متعثر كان للرئيس صلات به في السابق، وفق ما أفاد نائب وكالة "فرانس برس".