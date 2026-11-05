واشنطن تفرض عقوبات على شبكة بالهند لتوفيرها سفنا تنقل النفط الإيراني

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة بحرية بالهند اتهمتها بتزوير أعلام وشهادات ملاحة لمساعدة أسطول الظل الإيراني بنقل النفط والتحايل على العقوبات الدولية، وذلك ضمن حملة المنبوذ الاقتصادي لعزل طهران، محذرة من مخاطر غياب التأمين.

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية شبكة بحرية مقرها الهند على قائمة العقوبات، لمساعدتها إيران على نقل النفط والتحايل على العقوبات المفروضة عليها.

وأفادت الوزارة، الأربعاء، في بيان، باستهداف ما وصفتها بـ"شبكة إجرامية" تدعم أسطول الظل الإيراني.

وذكرت أن الشبكة التي تتخذ من الهند مقرا لها، ويديرها سونييل كومار شارما، وزوجته جاسبريت بريتي شاهيد، تم إدراجها على قائمة العقوبات.

واتهم البيان الشبكة بتوفير أعلام وشهادات مزيفة لسفن خاضعة للعقوبات تنقل النفط الإيراني.

وأضاف أن سجلات السفن وشهادات الملاحة البحرية المزيفة التي أنشأتها الشبكة تتيح للسفن المشمولة بالعقوبات التحايل على القيود الدولية.

ولفت البيان إلى أن السفن التي تعمل تحت أعلام مزيفة لا تمتلك أي تأمين ساري المفعول للحماية والتعويض.

وحذر من أن ذلك قد يتسبب في خسائر بمليارات الدولارات لاقتصادات الدول التي تدخل هذه السفن مياهها الإقليمية.

وأشار البيان إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج شارما وشاهيد، إلى جانب شخصين آخرين مرتبطين بالشبكة، وعدد من الشركات التي تتخذ من الهند مقرا لها، على قائمة العقوبات.

وفي 25 آب/ أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، إطلاق "عملية المنبوذ الاقتصادي"، وهي حملة واسعة تهدف إلى عزل إيران بشكل كامل عن النظام المالي العالمي.

يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا حربا على إيران، في 28 شباط/ فبراير الماضي، خلّفت آلاف القتلى، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في دول المنطقة.

ولاحقا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل انسداد مسار المفاوضات بين البلدين، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم منتصف حزيران/ يونيو الماضي.

ويأتي تعثر المفاوضات جراء خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميا.