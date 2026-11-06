إنذارات بوجود قنابل تستهدف 11 رحلة جوية من براغ وصوفيا وإليهما

استهدفت إنذارات وجود قنابل 11 رحلة جوية في براغ وصوفيا، إلى جانب رحلات فوق فرنسا وبريطانيا. هبطت الطائرات بسلام دون تعطيل حركة الملاحة، بينما فتحت السلطات الأوروبية تحقيقا لملاحقة الجهات المسؤولة عن هذه البلاغات المتكررة.

طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية البولندية "LOT"، كانت قادمة من وارسو، بمطار بروكسل بعد هبوطها اضطراريا (Getty Images)

استهدفت إنذارات بوجود قنابل، الجمعة، 11 رحلة جوية مغادرة من براغ وصوفيا أو متّجهة إليهما، وفق ما أعلن مطار العاصمة التشيكية ووزارة النقل البلغارية.

وقالت ناطقة باسم مطار براغ إن "التهديدات تتعلق برحلات قادمة من الدنمارك وإسبانيا وبريطانيا. أما بالنسبة للرحلات المغادرة، فهي تشمل رحلات متجهة إلى هولندا وقبرص ورومانيا وإيطاليا وبريطانيا".

وأشار ناطق آخر إلى تلقّي "تهديدات جديدة" تتحدّث عن "زرع عبوات ناسفة في عدد أكبر من الطائرات" مقارنة بالإنذارات السابقة. لكنه أوضح أنّ حركة المطار لا تزال "طبيعية وسلسة".

وقالت ناطقة باسم وزارة النقل البلغارية، إن السلطات تلقّت، الجمعة، إنذارات تتعلق برحلتين متّجهتين إلى صوفيا، إحداهما من مطار لندن ستانستد والأخرى من بروكسل. وقد هبطتا من دون حوادث.

وتشهد حركة الملاحة الجوية اضطرابات بسبب إنذارات متكرّرة بوجود قنابل. وفتشت الشرطة التشيكية أربع طائرات، الخميس.

كذلك، أعلنت رئاسة الحكومة الفرنسية، الجمعة، صدور أربعة إنذارات جديدة بوجود قنابل على متن طائرات كانت تحلّق فوق الأراضي الفرنسية، مضيفة أنها هبطت "بسلام"، وأن فرق نزع المتفجرات "تجري عمليات التفتيش الأمني" فيها.

وأضاف مكتب رئيس الحكومة الفرنسية، المسؤول عن الأمن والدفاع الجوي، أن "تحقيقا يجري لتحديد مصدر هذه الإنذارات التي تطال أوروبا بأكملها".

وهبطت ثلاث من هذه الطائرات في مطار أورلي، والرابعة في بوردو، بحسب مصدر مطّلع على الملف.

ومنذ بداية الأسبوع، استهدفت إنذارات مماثلة رحلات عدة في أوروبا، معظمها لشركات طيران منخفضة الكلفة.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الإنذارات في مجمل الرحلات، إلا أن تهديدات استهدفت بعضا منها ووُجّهت إلى مطاري روما وصوفيا، أصدرتها جهة تطلق على نفسها "مقاتلي دولة الذكور".

ويشير هذا الاسم على ما يبدو إلى حركة روسية قومية متطرفة، لكن لم يتسن التحقق من وجود صلة فعلية بها.

من جهته، قال مطار برمنغهام البريطاني، في وسط إنجلترا، إنه تلقّى تهديدا مماثلا ورد فيه اسم المجموعة بصيغة "دولة الرجال"، وتبيّن أنه "بلاغ كاذب".

وقال ناطق باسم مطار هيثرو في لندن إن المطار تلقّى تهديدا "اعتُبر غير ذي مصداقية".