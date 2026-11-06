الشرطة الفرنسية تتدخل لفض احتجاجات طلابية أمام مدارس وجامعات

شهدت فرنسا، الخميس، احتجاجات طلابية أمام عدد من المدارس الثانوية والجامعات، تدخلت الشرطة لفضها، بالتزامن مع إضراب وتظاهرات نقابية واسعة احتجاجا على الأوضاع المعيشية والمطالبة بتحسين الأجور وتعزيز الخدمات العامة.

تدخلت الشرطة الفرنسية، الخميس، لفض تحركات احتجاجية نظمها طلاب أمام عدد من المدارس الثانوية والجامعات، في إطار موجة احتجاجات وإضرابات شهدتها مناطق مختلفة من البلاد، احتجاجا على الأوضاع التعليمية وتراجع الخدمات العامة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي العاصمة باريس، تدخلت قوات الشرطة أمام ثانوية "هيلين بوشيه" شرقي المدينة، بعدما أغلق طلاب مدخل المؤسسة باستخدام حاويات النفايات، وطالبتهم بإخلاء المكان، قبل أن تعمل على إزالة الحواجز التي أقاموها، فيما واصل الطلاب ترديد الشعارات الاحتجاجية. وشهد الموقع احتكاكا وجيزا بين الشرطة وعدد من الطلاب.

وامتدت التحركات إلى مدن أخرى، بينها ليون، حيث شهدت التظاهرات مواجهات بين محتجين وقوات الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات، وسط اضطرابات طالت حركة المواصلات العامة.

وتزامنت الاحتجاجات الطلابية مع إضراب عام دعت إليه نقابات عمالية فرنسية، الخميس، وشارك فيه موظفون وعمال وطلاب، للمطالبة بتحسين الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتعزيز تمويل الخدمات العامة، والاعتراض على إجراءات التقشف وتقليص الإنفاق الحكومي.

وشهدت فرنسا تظاهرات في مدن عدة، فيما أعلنت وزارة الداخلية مشاركة نحو 600 ألف شخص في التحركات على مستوى البلاد، في حين قدّر الاتحاد العام للعمل (CGT) عدد المشاركين بنحو 1.6 مليون شخص. كما أعلنت السلطات نشر نحو 70 ألفا من عناصر الشرطة والدرك لتأمين الاحتجاجات.

ورغم أن معظم التظاهرات اتسمت بالهدوء، سُجلت مواجهات وأعمال عنف واعتقالات في عدد من المناطق، وأفادت تقارير باعتقال مئات الأشخاص خلال التحركات.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تصاعد استياء قطاعات واسعة من المجتمع الفرنسي إزاء تراجع القدرة الشرائية، والضغوط المعيشية، والتخفيضات المقترحة في الموازنة، إلى جانب مطالب تتعلق بتحسين ظروف التعليم والعمل وتعزيز الخدمات العامة.